L'année 2025 offrirait de grandes opportunités de coopération pour les relations Vietnam - Malaisie

Selon l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato' Tan Yang Thai, l'élévation des relations entre la Malaisie et le Vietnam au niveau d'un Partenariat stratégique global en novembre 2024 marque un événement important, témoignant d'une coopération solide et multiforme. Cet engagement mutuel vise à renforcer les liens bilatéraux et à relever les défis régionaux et mondiaux, tout en mettant en lumière le rôle stratégique des deux pays au sein de l'ASEAN.

Ces dernières années, les échanges de haut niveau entre les dirigeants des deux pays ont joué un rôle central dans la définition de la trajectoire des relations bilatérales. La visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Malaisie en novembre 2024, a officialisé cette avancée, faisant suite à celle du Premier ministre malaisien au Vietnam en 2023. Ces visites réciproques témoignent l'engagement des dirigeants des deux pays à approfondir leurs liens et à explorer de nouveaux domaines de collaboration.

En termes d'échanges commerciaux, le partenariat économique entre la Malaisie et le Vietnam continue de prospérer. La Malaisie est désormais l'un des dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam, la valeur des échanges bilatéraux atteignant près de 18 milliards d'USD.

Le tourisme se distingue également comme un pilier essentiel des relations bilatérales. En 2024, la Malaisie a accueilli plus de 300.000 touristes vietnamiens, tandis que le Vietnam a reçu près d'un demi-million de visiteurs malaisiens, ce qui démontre la forte connectivité entre les deux peuples. Ces chiffres élevés sont dus à l'excellente connectivité aérienne entre les deux pays, avec 164 vols directs opérés par plusieurs compagnies aériennes entre des villes majeures comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang au Vietnam, et Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang et Kota Kinabalu en Malaisie.

L'évolution vers un partenariat stratégique global symbolise un engagement commun à promouvoir une ASEAN stable et prospère, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération bilatérale.

S'appuyant sur des bases solides existantes, l'élévation au rang de partenariat stratégique global constitue une évolution importante dans les relations bilatérales. Elle renforce l'engagement mutuel à approfondir la coopération bilatérale, et à travailler ensemble pour une ASEAN pacifique, stable et prospère.

Durant sa présidence de l'ASEAN, la Malaisie accorde la priorité à la promotion des valeurs fondamentales de l'ASEAN, au renforcement de la stabilité régionale et à la promotion d'une croissance inclusive dans tous les États membres, a souligné l'ambassadeur Dato' Tan Yang Thai.

Améliorer les liens commerciaux et d'investissement

La Malaisie mettra en avant l'importance d'un développement équitable et du renforcement de l'intégration économique régionale en améliorant les liens commerciaux et d'investissement. Cela inclut le renforcement des chaînes de valeur régionales et de la coopération réglementaire, la promotion de la transformation numérique et l'exploitation des avancées dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation. Un autre aspect clé sera la préservation, la promotion et le renforcement de la centralité de l'ASEAN.

Cette année, en tant que président de l'ASEAN, la Malaisie donnera la priorité à l'adoption de la Vision de la communauté de l'ASEAN 2045 pour 2045.

Pour remplir son rôle de président de l'ASEAN, la Malaisie s'engage à travailler en étroite collaboration avec tous les États membres du bloc, y compris le Vietnam en tant que partenaire clé. La coopération s'appuiera sur les relations bilatérales solides et de longue date entre les deux pays, notamment dans des domaines tels que le commerce, la sécurité et le développement durable.

Tout au long de l'année de présidence malaisienne de l'ASEAN, 357 activités de divers types auront lieu, dont 14 sommets avec la participation de dirigeants et de représentants des pays membres et partenaires.

La Malaisie aspire à promouvoir d'ici 2025 une ASEAN dynamique et tournée vers l'avenir, résiliente, cohésive et réactive aux aspirations de ses peuples. Ensemble, nous pouvons atteindre ces objectifs, tout en réaffirmant le rôle de l'ASEAN en tant que force motrice de la paix et de la prospérité régionales, a déclaré le diplomate malaisien.

À l'occasion du Nouvel An 2025, Dato' Tan Yang Thai a adressé ses vœux les plus sincères au gouvernement et au peuple vietnamiens.

Selon lui, 2024 a été un chapitre remarquable dans l'histoire des relations entre la Malaisie et le Vietnam, culminant avec l'élévation de leur partenariat au rang de partenariat stratégique global.

Cette étape importante reflète les liens forts d'amitié, de respect mutuel et de coopération entre les deux nations. Il est convaincu que 2025 apportera de grandes opportunités de collaboration pour la prospérité et la paix commune de la région.

