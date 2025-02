Ninh Binh

Le dirigeant Tô Lâm à la fête de plantation d'arbres de printemps

>> Plantation d'arbres pour un Vietnam vert et durable

>> TotalEnergies plante 1.000 arbres dans la Réserve naturelle de Binh Châu-Phuoc Buu

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm est revenu sur un moment de l'histoire où le président Hô Chi Minh, sous le nom de plume Trân Luc, a écrit l'article "Têt trông cây" (Fête de la plantation d'arbres) pour le journal Nhân Dân (Peuple) le 28 novembre 1959. Dans cet article, il a appelé chaque citoyen, famille, organisation de masse et localité à s'engager activement dans la plantation d'arbres et la culture forestière, soulignant leur profonde signification et leurs avantages pratiques.

Son appel a déclenché un mouvement national, adopté avec enthousiasme par des personnes de tous horizons. Le Nouvel An lunaire de 1960 a marqué la première réponse nationale à son appel, et depuis lors, la fête est devenue une tradition annuelle célébrée par l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée.

Plus qu'une simple pratique culturelle significative, c'est une action concrète et pratique reflétant l'engagement fort du Vietnam envers la communauté internationale et sa stratégie nationale sur le changement climatique, vers une planète plus verte et un développement rapide et durable du pays, a déclaré le leader du Parti.

Il a exhorté Ninh Binh à établir une norme exemplaire pour une croissance verte, harmonieuse et durable, en prônant une intégration harmonieuse du développement socio-économique avec la préservation du patrimoine culturel, la protection de l'environnement et la conservation des paysages naturels.

Dans un monde de plus en plus porté par la technologie, il a également souligné l'importance de tirer parti des avancées scientifiques et technologiques, de favoriser l'innovation et d'accélérer la transformation numérique et verte.

Les ministères et agences, en particulier le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ont été invités à renforcer la coordination et la supervision pour assurer le mouvement efficace de plantation d'arbres dans toutes les localités.

Plus tôt dans la journée, Tô Lâm et sa suite ont assisté à l'inauguration de la rue Lê Duân et du pont sur la rivière Van dans la ville de Hoa Lu, province de Ninh Bình. Ces projets marquants célèbrent le 23e Congrès provincial du Parti pour le mandat 2025-2030.

La rue Lê Duân, une artère clé, relie l'ancienne capitale de Hoa Lu au magnifique complexe paysager de Tràng An et à la porte est de la ville. Cette artère facilite non seulement une connectivité transparente avec l'autoroute nord-sud, mais ouvre également la voie à l'expansion urbaine dans le sud de Hoa Lu et au développement socio-économique global de la province.

S'étendant sur 3 km et comportant six voies, la rue Lê Duân a commencé à être construite en juin 2022. Le pont sur la rivière Van, conçu pour compléter la structure de la rue, s'étend sur 65 m et a commencé à être construit en mars 2023. Avec un investissement total de 386 milliards de dóng (environ 15,44 millions d'USD), ces projets sont désormais entièrement achevés et prêts à être exploités.

VNA/CVN