Secrétaire général du Parti, Tô Lâm : un Vietnam rayonnant

Photo : VNA/CVN

Voici des idées principales de cet article :

Ces 95 dernières années, notre Parti - avant-garde de la classe ouvrière, du peuple travailleur et de la nation vietnamienne - a dirigé le pays à travers d'innombrables épreuves et défis, réalisant des victoires et des réalisations grandioses qui ont marqué l'histoire glorieuse de la nation.

Depuis sa fondation, grâce à des lignes politiques justes, à des méthodes appropriées et créatives, à une capacité organisationnelle efficace, au combat héroïque ainsi qu’au sacrifice de nombreuses générations de cadres et de membres du Parti, à l'amour, à la solidarité et à la protection du peuple, le Parti communiste du Vietnam a mené le pays à de grandes victoires historiques et d'époque.

En seulement 15 ans après sa création, notre Parti s'est continuellement développé et a dirigé la lutte pour la libération nationale, aboutissant à la victoire de la Révolution d'Août et à la proclamation de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945, mettant fin au régime colonial semi-féodal au Vietnam et ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire nationale.

Le Parti a conduit notre peuple à déjouer tous les complots et plans d'invasion des ennemis, dont le point culminant fut la victoire historique de Diên Biên Phu, qui contraignit les colonialistes français à signer les Accords de Genève (1954) sur la paix en Indochine, ainsi qu'à vaincre successivement les stratégies de guerre de l'impérialisme américain, libérant complètement le Sud, réunifiant le pays et inscrivant une des pages les plus héroïques de l’histoire nationale, un événement de portée internationale et d'importance historique mondiale.

Alors que le pays s'efforçait de surmonter les conséquences dévastatrices de la guerre, il a dû affronter de nouveaux défis. Le Parti a poursuivi son leadership, mobilisant l'armée et le peuple pour la reconstruction socio-économique, l'amélioration des conditions de vie, tout en défendant chaque parcelle du territoire sacré de la Patrie, protégeant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, accomplissant le devoir international envers le peuple cambodgien.

Photo : TH/CVN

Face aux nouvelles exigences du développement national et pour remédier aux limites du modèle économique centralisé et bureaucratique ayant conduit à la crise socio-économique post-guerre, le Parti a élaboré et mis en œuvre une politique de Renouveau intégral, marquant un tournant décisif lors du processus de transition au socialisme au Vietnam. Cette politique a répondu aux besoins pratiques du pays en matière d'économie, de défense, de sécurité et de relations extérieures, démontrant la bravoure et la pensée novatrice du Parti communiste du Vietnam, ouvrant ainsi une nouvelle ère de développement national.

Après près de 40 ans de Renouveau, d’un pays pauvre ravagé par la guerre et isolé, le Vietnam est aujourd'hui une nation en développement à revenu intermédiaire, profondément intégrée à la scène politique mondiale, à l'économie mondiale et à la civilisation humaine. Le pays occupe désormais des responsabilités internationales majeures et joue un rôle actif dans de nombreuses organisations et forums multilatéraux. L’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale sont fermement maintenues ; les intérêts nationaux sont garantis.

En 2024, l’économie vietnamienne a dépassé les 470 milliards d'USD, se classant 32e au monde et parmi les 20 premières économies en matière de commerce et d’attraction des investissements étrangers. Le niveau de vie de la population s’est considérablement amélioré, le taux de pauvreté est tombé à 1,93% (selon les normes multidimensionnelles), contre 60% en 1986. Les capacités politiques, économiques, culturelles, sociales, scientifiques et technologiques, de défense nationale et de sécurité, ne cessent de croître. Les relations extérieures du Vietnam s’élargissent continuellement ; la position et la réputation du pays sur la scène internationale sont renforcées, avec des contributions actives aux questions régionales et mondiales, remplissant avec succès divers rôles au sein de l’ASEAN, de l’ONU et d'autres organisations internationales, ce qui est largement reconnu et apprécié par la communauté internationale.

Les grandes réalisations de la révolution vietnamienne au cours des 95 dernières années résultent de plusieurs facteurs, au premier rang desquels la direction clairvoyante et juste du Parti, ainsi que le sacrifice, le combat et le travail créatif du peuple et de l’armée sous la direction du Parti, soutenus par l’aide précieuse de la communauté internationale. Dans les moments difficiles et face aux défis, notre Parti a fait preuve de fermeté et d'unité, dirigeant efficacement tout le système politique vers des réalisations globales remarquables. Grâce à ce processus, le Parti s'est renforcé et s'est affirmé, digne de son rôle de leadership et de la confiance du peuple. La réalité prouve qu’au Vietnam, aucune autre force politique que le Parti communiste n'a la capacité, la bravoure, l’intelligence, l’expérience et la crédibilité nécessaires pour guider le pays à travers les défis et assurer la continuité des victoires de la nation.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens se souviendront toujours des contributions de ceux qui ont servi la Patrie : les familles de martyrs, les Mères héroïnes du Vietnam, les Héros des forces armées, les Héros du travail, les blessés de guerre, les prisonniers politiques sous le régime colonial et impérialiste, les combattants qui ont lutté sur tous les fronts et accompli le noble devoir international, les anciens combattants ainsi que tous les travailleurs acharnés qui ont contribué à la production du pays. Nous exprimons également notre profonde gratitude à nos camarades et amis internationaux qui nous ont soutenus dans la lutte d’hier pour l’indépendance et continuent de coopérer avec le Vietnam dans son développement actuel.

Photo : VNA/CVN

En passant en revue les 95 années d’histoire glorieuse et de fierté du Parti, nous prenons conscience de la responsabilité des générations actuelles de dirigeants et de membres du Parti dans le processus historique du pays. La mission actuelle du Parti est de diriger et de faire entrer le pays dans une ère de développement et de prospérité, en construisant avec succès un Vietnam socialiste où le peuple est riche, le pays est puissant, démocratique, équitable et civilisé, capable d’atteindre de mêmes niveaux avec les grandes puissances du monde. Il s'agit de garantir à chaque citoyen une vie décente et heureuse, avec un soutien au développement et à l'enrichissement, tout en contribuant de plus en plus à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde, pour le bien-être de l'humanité et la civilisation mondiale. La priorité absolue est de réussir la mise en œuvre des objectifs stratégiques : d’ici 2030, faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; et d’ici 2045, en faire un pays socialiste développé à revenu élevé.

Des axes prioritaires

Pour assumer cette mission historique et répondre aux nouvelles exigences de la révolution, en particulier dans un contexte d'intégration internationale approfondie et de défis mondiaux, l’édification du Parti doit être encore plus renforcée et réformée, avec des axes prioritaires :

Premièrement, maintenir fermement les idéaux et objectifs du Parti ;

Deuxièmement, parfaire le système théorique du Parti ;

Troisièmement, poursuivre l’édification et la rectification du Parti pour le rendre plus transparent et plus solide ;

Quatrièmement, être déterminé à consolider et organiser l’appareil du système politique en le rendant plus rationalisé, efficace et efficient ;

Cinquièmement, se concentrer sur la formation et le développement du personnel, en particulier des cadres dirigeants à tous les niveaux ;

Sixièmement, accroître l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique dans l’édification du Parti ;

Septièmement, en 2025, les comités du Parti à tous les niveaux, chaque cellule et chaque membre doivent mobiliser leurs efforts et leur intelligence, en collaboration avec le peuple, pour atteindre et dépasser les objectifs fixés par les Résolutions des organes du Parti, en mettant particulièrement l’accent sur les indicateurs de développement économique et social. Il est essentiel d'organiser les congrès des comités du Parti à tous les niveaux, en vue du 14e Congrès national du Parti, en veillant à la participation active aux discussions sur les documents du Parti. Il convient également de sélectionner et de présenter des personnalités véritablement exemplaires, engagées pour la nation et le peuple, pour les intégrer dans le système politique à tous les niveaux. L’objectif est de favoriser un climat véritablement démocratique, solidaire et dynamique dans le travail, la production et le développement national, impliquant toutes les couches sociales.

En regardant les 95 années d’édification et de maturation du Parti, nous avons toutes les raisons d’être fiers et de croire fermement en un avenir radieux pour le Parti et la nation. En 1945, lorsqu'il a dirigé le peuple vers le succès de la Révolution d'Août, notre Parti ne comptait qu'environ 5.000 membres. Pourtant, grâce à des lignes politiques justes, une détermination inébranlable, une volonté inflexible et un profond patriotisme, le Parti a conduit la nation à une victoire éclatante, établissant la République démocratique du Vietnam. En 1960, alors que le pays entrait dans une longue résistance contre l’armée américaine pour sauver la nation, le nombre de membres du Parti avait atteint environ 500.000, constituant le noyau dirigeant du combat pour l'indépendance et la réunification nationale. Aujourd’hui, avec plus de 5,4 millions de membres, notre Parti ne cesse de croître en nombre et en qualité, lui conférant la capacité de porter la responsabilité historique de conduire le pays vers une nouvelle ère. Chaque membre du Parti est un symbole de confiance, d’intelligence et de solidarité nationale. Sous l’éclairage du marxisme-léninisme et de la pensée de Hô Chi Minh, le Parti communiste du Vietnam poursuivra brillamment l’accomplissement de sa mission historique.

Forts de notre foi dans la puissance du Parti et de l’unité nationale, nous affirmons avec conviction : tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée, unis d’un même élan, surmonteront tous les défis et obstacles pour conduire le pays vers un développement rapide et durable dans cette nouvelle ère, bâtissant ainsi un avenir glorieux et rayonnant pour la nation vietnamienne.

VNA/CVN