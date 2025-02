Un expert cambodgien salue le rôle de leadership du Parti communiste du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Partageant ses impressions sur les avancées significatives réalisées en près de 40 ans de politique de Renouveau (Doi Moi), ainsi que sur les objectifs de développement du Vietnam à l’aube d’une nouvelle ère de progrès national, Uch Leang, également directeur par intérim du Département des études asiatiques, africaines et moyen-orientales de l’Institut des relations internationales du Cambodge (IRIC), relevant de l’Académie royale du Cambodge (RAC), a affirmé que les succès du processus Doi Moi, sous la direction du PCV, constituent un socle solide pour réaliser les objectifs de développement durable et de prospérité du peuple vietnamien dans l’avenir..

À l’occasion du 95ᵉ anniversaire de la fondation du PCV, Uch Leang, a adressé ses vives félicitations, soulignant l’importance capitale de ce parti dans la conduite de la révolution vietnamienne. Il a rappelé qu’au cours des 95 dernières années, la direction du Parti avait permis d’obtenir des victoires historiques et d’engendrer des transformations majeures.

L’expert cambodgien a affirmé considérer le PCV comme l’élément clé des succès révolutionnaires du Vietnam. Selon lui, en près de quatre décennies de mise en œuvre du Renouveau, initié et dirigé par le Parti, le pays a accompli des progrès remarquables dans tous les domaines. La communauté internationale reconnaît ces réalisations et anticipe de nouveaux succès dans les années à venir.

D’après Uch Leang, le Vietnam poursuit une stratégie de développement rapide et durable, basée sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique. L’objectif est d’atteindre le statut de pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et celui de pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Il a conclu en soulignant que les avancées obtenues grâce au processus de Renouveau, sous la direction du PCV, constituent une base solide pour atteindre les objectifs de développement durable et assurer la prospérité du peuple vietnamien.

VNA/CVN