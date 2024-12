Le Président Hô Chi Minh, fondateur et formateur de l'Armée populaire du Vietnam

Le Président Hô Chi Minh avec l'Armée et l'Armée avec le Président Hô Chi Minh sont devenus des sujets majeurs dans le travail idéologique et politique de notre Armée, attirant une attention particulière de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense et du Département général de la politique.