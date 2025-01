Le président Luong Cuong rend hommage au Président Hô Chi Minh

Photo: VNA/CVN

Le président Luong Cuong a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts, aux côtés de l'ensemble du Parti et du peuple, pour valoriser la grande union nationale et mener le pays vers une nouvelle ère-une ère de développement et de prospérité.

Par la suite, le chef de l’État a visité l'étang aux poissons du Président Hô Chi Minh situé dans l'enceinte du Site historique. De son vivant, chaque jour après ses heures de travail de l'après-midi, le Président Hô Chi Minh avait l'habitude de venir au bord de l'étang pour nourrir les poissons.

Le président de la République a également visité l'espace d'exposition où sont conservées trois voitures utilisées pour servir le Président Hô Chi Minh entre 1954 et 1969. Celles-ci ont récemment été reconnues comme Trésors nationaux par le Premier ministre à la fin de l'année 2024.

Lors d'une rencontre conviviale avec les cadres et employés du Site historique, le président Luong Cuong a souligné l'importance de continuer à préserver et valoriser les documents et objets précieux relatifs au Président Hô Chi Minh, afin qu'ils deviennent un patrimoine spirituel inestimable pour les générations actuelles et futures. Il a également affirmé que ce lieu devait rester une "adresse rouge" sacrée, transmettant les valeurs historiques, idéologiques, morales et le style du Président Hô Chi Minh, non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour les amis du monde entier.

VNA/CVN