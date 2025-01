Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux ancêtres à Hoa Lu

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a offert de l'encens sur le site historique national spécial de l'ancienne capitale de Hoa Lu dans la province de Ninh Binh au Nord, vendredi 31 janvier, pour célébrer la fête du Nouvel An lunaire en cours et le 95 e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2025).

Lors de sa visite sur le site de la commune de Truong Yên, ville de Hoa Lu, le leader du Parti a offert de l'encens dans les temples dédiés au roi Dinh Tiên Hoàng et au roi Lê Dai Hành, en hommage à leurs contributions à la nation.

Le roi Dinh Tiên Hoàng est reconnu pour avoir unifié le pays en vainquant 12 seigneurs de guerre et en établissant l'État féodal centralisé de Dai Cô Viêt en 968, le premier du genre au Vietnam. Son règne a marqué la fin de la fragmentation politique et a affirmé la souveraineté du Vietnam et l'aspiration à une nation prospère et indépendante, jetant les bases des dynasties futures.

Réalisations économiques

Le roi Lê Dai Hành est connu pour son leadership dans la lutte contre les envahisseurs de la dynastie Song et pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la nation contre les incursions du Champa. Son règne a vu d'importantes réalisations économiques, culturelles et diplomatiques, renforçant l'indépendance nationale et jetant les bases de la prospérité dynastique future.

Le chef du Parti et son entourage se sont engagés à travailler aux côtés de l'ensemble du Parti, de l'armée et du peuple pour maintenir l'esprit révolutionnaire et la tradition patriotique de la nation, surmonter les défis, atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti et propulser le Vietnam dans une nouvelle ère - l'ère de l'essor de la nation.

Le même jour, la délégation a également déposé de l'encens dans les temples du roi Ly Thai Tô, du roi Trân Nhân Tôong et d'autres personnages historiques sur le site de Dàn Kinh Thiên dans la commune de Gia Sinh, district de Gia Viên.

