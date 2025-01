Un chercheur indonésien souligne le rôle du PCV dans le développement du Vietnam

>> Le Venezuela fait confiance à la direction du PCV dans la nouvelle ère

>> Une experte italienne souligne le rôle de leadership constant du Parti communiste du Vietnam

>> Un responsable du Parti communiste argentin salue le parcours glorieux du PCV

Photo : VNA/CVN

Lors d'une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le chercheur indonésien a souligné que le PCV a guidé avec succès le pays à travers divers modèles économiques, passant d’une économie planifiée à une économie de marché tout en maintenant des orientations socialistes.

Il a noté que le modèle s’est avéré bien adapté à la situation du Vietnam, à son potentiel de ressources, à son capital humain et à de nombreux autres facteurs, conduisant à une croissance économique et à un développement significatif ainsi qu’à faire sortir des millions de personnes de la pauvreté.

Tout en reconnaissant le rôle positif et constructif du PCV dans la rénovation du pays, Anjaiah a cité les commentaires de Victor Gorodeki Kot, ancien secrétaire général du Parti communiste argentin, qui a déclaré que le leadership du PCV s'est manifesté par des succès majeurs dans la lutte d’hier pour l'indépendance nationale et dans l’œuvre d’aujourd’hui d’édification et de défense nationale ainsi que dans le renforcement du prestige du pays sur la scène internationale.

Abordant les défis actuels, il a souligné la campagne intensive de lutte contre la corruption initialement menée par l'ancien secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et maintenant poursuivie sous la direction de son successeur Tô Lâm. Cette campagne, a-t-il déclaré, souligne l'engagement du Parti à renforcer la confiance des citoyens dans le gouvernement et la direction du Parti.

La participation active du Vietnam aux affaires internationales, y compris les efforts de lutte contre la corruption, a renforcé la confiance politique et les intérêts avec les partenaires du monde entier. Le pays a accordé une attention particulière à l'accélération des négociations et à la signature d'accords d'assistance judiciaire et à la coopération avec d'autres pays et organisations internationales pour lutter efficacement contre la corruption.

Le PCV a défini que le pays se trouve au seuil d’une nouvelle ère - celle d’ascension nationale, que le chercheur indonésien interprète comme une phase historique marquée par des réalisations significatives en matière de progrès politique, social et culturel au cours des décennies, animées par une forte détermination et confiance pour surmonter les défis et poursuivre de grandes aspirations.

Étant donné que le XIIIe Congrès national du Parti a fixé des objectifs stratégiques ambitieux visant à atteindre le statut de pays à revenu moyen supérieur avec une base industrielle moderne d’ici 2030 et à devenir une nation développée à revenu élevé d’ici 2045, il a estimé que la période 2021-2045 marque une ère de transition du Vietnam après un siècle de lutte révolutionnaire et de développement national depuis 1975.

Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam puisse atteindre son objectif d’une croissance annuelle d’au moins 10% au cours des deux prochaines décennies, sur la base de ses réalisations et de son potentiel.

En outre, il a salué l'attention portée par la secrétaire générale du Parti, Tô Lâm, au développement des infrastructures stratégiques, notamment les autoroutes, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les ports maritimes, les aéroports, les infrastructures énergétiques et les initiatives d'adaptation au changement climatique pour atteindre les objectifs fixés. Il a également noté l'accent mis par le dirigeant sur le développement de politiques d'énergie renouvelable, en particulier dans l'hydrogène et l'énergie nucléaire, qui s'alignent sur les tendances mondiales de développement.

VNA/CVN