Les Partis politiques du monde entier félicitent le PCV pour son 95e anniversaire

Les Partis politiques du Laos, de Chine, du Cambodge, de Cuba et de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ont adressé leurs félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et à son secrétaire général Tô Lâm à l'occasion du 95 e anniversaire de la fondation du PCV.

Dans le message de félicitations adressé au Comité central du PCV, le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao a déclaré que pendant les 95 dernières années, le PCV - fondé et dirigé par le Président Hô Chi Minh avec une conduite correcte, sage, talentueuse et créative - a dirigé le pays avec une attitude juste, sage, talentueuse et créative. La révolution et le peuple vietnamiens ont remporté de glorieuses victoires dans la lutte pour la protection du pays contre le colonialisme et l’impérialisme, et pour parvenir à la libération du Sud et à la réunification nationale en 1975.

En particulier, après près de 40 ans de la réalisation de l’œuvre Dôi Moi (Renouveau), sous la direction du PCV, le peuple vietnamien a réalisé de grandes réalisations globales et importantes qui contribuent à la stabilité politique, au renforcement de la défense et de la sécurité, à la garantie de l'ordre social, à la stabilité politique et à la stabilité du pays.

Le rythme rapide et continu du développement économique, améliorant constamment la qualité de vie de la population, ainsi que le rôle et le prestige du Parti communiste du Vietnam et de la République socialiste du Vietnam dans la région et dans le monde, a-t-il souligné.

Il a exprimé son espoir que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens continueront à remporter de nouvelles et plus grandes victoires et succès dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du PCV et la préparation de l'organisation des Congrès du Parti à tous les niveaux, avec une vue sur le prochain événement majeur du PCV.

Il a réitéré l'engagement du Parti, de l'État et du peuple du Laos à continuer de travailler avec le Vietnam pour préserver et promouvoir les relations bilatérales, au bénéfice des deux nations et comme contribution à la construction de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et le monde.

Dans le même temps, le Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a souligné dans son message de félicitations qu'au cours des 95 dernières années, le PCV a uni et dirigé le peuple vietnamien pour mener à bien l'œuvre de réunification et de libération nationale, ainsi que d’avoir accompli des réalisations glorieuses et admirables dans la cause de la construction du socialisme et du Renouveau.

Actuellement, le Parti et le peuple vietnamiens, sous la direction du Comité central du PCV et du secrétaire général Tô Lâm, s'efforcent d'accomplir les objectifs et les tâches fixés lors du XIIIe Congrès national du PCV, en mettant l'accent sur le succès de l'organisation du XIVe Congrès du PCV à venir, a-t-il souligné, exprimant sa confiance dans la matérialisation de ces objectifs.

Soulignant l'amitié révolutionnaire de longue date et la coopération amicale entre le PCC et le PCV, il a souligné que le PCC part toujours d'une hauteur stratégique et d'une vision à long terme en attachant de l'importance au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays. Il est disposé à travailler avec le PCV pour mettre en œuvre efficacement les importantes perceptions communes des principaux dirigeants des deux Partis.

Il a également réitéré sa volonté de promouvoir des contacts étroits de haut niveau, de renforcer les échanges stratégiques, de consolider l'amitié traditionnelle, d'élargir la coopération dans tous les secteurs, d'approfondir l'échange de théories et d'expériences dans la gestion du Parti et du pays, et d'unir les forces pour rechercher une voie de développement socialiste adaptée à la situation de chaque Partie, afin de construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, le président du Parti du peuple cambodgien, Hun Sen, a adressé ses plus chaleureuses et plus profondes félicitations au secrétaire général Tô Lâm et à tous les dirigeants du PCV à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV.

Le dirigeant cambodgien a apprécié le développement continu de l'amitié, de la solidarité traditionnelle et de la coopération globale dans tous les secteurs entre les Partis, les gouvernements et les peuples des deux pays et s'est dit confiant que sous la direction correcte et sage du secrétaire général Tô Lâm, le PCV continuera à réaliser de nouvelles avancées dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national et organiser avec succès le XIVe Congrès du PCV début 2026.

À la même occasion, le Premier secrétaire du Parti communiste et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et le général Raúl Castro Ruz ont adressé leurs plus chaleureuses félicitations au secrétaire général Tô Lâm et ont souligné que la pratique révolutionnaire du PCV, en particulier sa politique de Renouveau, mise en œuvre depuis 1986, a une grande importance dans le processus de construction du socialisme au Vietnam et devient un exemple brillant pour le mouvement communiste international.

À cette occasion, ils ont réaffirmé la détermination constante de Cuba à approfondir les liens indéfectibles d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux peuples, fondés sur l'héritage du commandant en chef Fidel Castro Ruz et du Président Hô Chi Minh.

Dans son message au secrétaire général Tô Lâm, le leader du Parti des travailleurs de la RPDC, Kim Jong Un, a exprimé sa ferme conviction que l'amitié traditionnelle entre les deux Partis continuera à se développer dans la lutte commune pour protéger et préserver la cause socialiste.

VNA/CVN