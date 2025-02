Vietnam - République populaire démocratique de Corée : échange de messages de félicitations

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président de l'État, Luong Cuong, ont adressé leurs salutations au secrétaire général et président de la Commission des affaires de l'État, Kim Jong Un.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a échangé des messages avec le Premier ministre de la RPDC, Pak Thae Song, tandis que le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a félicité le président de l'Assemblée populaire suprême, Pak In Chol.

Dans ces messages, les dirigeants vietnamiens ont souligné l'amitié profonde entre le Vietnam et la RPDC, un lien personnellement forgé par le président Hô Chi Minh et le président Kim Il Sung. Cette amitié a été nourrie par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, et s'est renforcée au cours des 75 dernières années.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apprécient et souhaitent toujours approfondir davantage la relation de coopération pratique avec la RPDC dans divers domaines, conformément aux aspirations des citoyens des deux pays et aux engagements internationaux, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde, ont-ils déclaré, convaincus que les deux parties se coordonneront efficacement pour célébrer l'Année de l'amitié Vietnam-RPDC 2025 avec des activités d'échange et de coopération percutantes.

En réponse, les dirigeants de la RPDC ont souligné que la désignation de 2025 comme Année de l'amitié Vietnam - RPDC reflète les aspirations communes et les orientations stratégiques des deux nations. Ils ont exprimé un fort optimisme quant au fait que l'amitié et la coopération de longue date entre la RPDC et le Vietnam continueront de prospérer, motivant et faisant progresser davantage la cause socialiste des deux pays.

À cette occasion, le secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a échangé des messages de félicitations avec le membre suppléant du Bureau Politique, chef de la Commission internationale du Parti des travailleurs de la RPDC, Kim Song-nam. Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a fait de même avec le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères de la RPDC, Choe Son-hui.

VNA/CVN