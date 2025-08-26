80 ans d’indépendance : l’identité culturelle du Vietnam rayonne à l’international

La victoire de la Révolution d’Août 1945 et la déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945 ont marqué un tournant historique pour le peuple vietnamien, ouvrant la nation à une nouvelle ère de liberté, d’indépendance et de développement, tout en contribuant à la préservation du patrimoine culturel et à la promotion des valeurs vietnamiennes dans le monde, a écrit un universitaire cambodgien.

>> Hanoï : 80 ans d’indépendance vietnamienne retracés au Centre national des expositions

>> 80 ans de la diplomatie vietnamienne : de la révolution à l’intégration internationale

>> Une exposition nationale pour célébrer les réalisations du pays dans tous les domaines

Dans un article paru le 25 août dans le Khmer Times, Uch Leang, directeur par intérim du département de recherche Asie-Afrique et Moyen-Orient de l’Institut cambodgien des relations internationales de l’Académie royale du Cambodge (RAC), a souligné que la Révolution d’Août et la déclaration d’indépendance du Vietnam ont inspiré les mouvements de libération nationale à travers le monde, affirmant une vérité universelle de l’époque : chaque nation a droit à l’indépendance, à la liberté et à la quête du bonheur.

Photo : VNA/CVN

L’universitaire cambodgien a déclaré qu’au cours des huit dernières décennies, le Vietnam a renforcé sa position politique et diplomatique, devenant un partenaire de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Les réformes économiques et la transition vers une économie de marché à orientation socialiste, combinées à l’ouverture et à l’intégration, ont stimulé la croissance vigoureuse du Vietnam.

Par ailleurs, la culture est considérée comme le fondement spirituel de la société, la force intrinsèque et le moteur du développement durable. Uch Leang a observé que la culture vietnamienne affirme non seulement son identité unique sur le plan national, mais rayonne également à l’international, rehaussant l’image de la nation à l’ère de la mondialisation.

Il a souligné que le patrimoine culturel vietnamien n’avait jamais été aussi largement préservé et mis en valeur qu’aujourd’hui. Le pays compte aujourd’hui près de 50 éléments du patrimoine reconnus par l’UNESCO, couvrant des sites culturels et naturels ainsi que des géoparcs mondiaux. En alliant préservation et innovation, le Vietnam a insufflé une nouvelle vie à ses traditions millénaires, les transformant en une source dynamique de soft power, source de développement socio-économique.

Évoquant les relations entre le Vietnam et le Cambodge, il a déclaré que la solidité de ces liens s’est illustrée par des visites régulières de haut niveau et la signature de nombreux documents de coopération.

Présentant les points forts de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge, il a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé les 10 milliards de dollars en 2024, avec un potentiel économique considérable. Au-delà du commerce, le Vietnam a soutenu le Cambodge dans le développement des ressources humaines par le biais de bourses, de programmes de formation et d’une collaboration dans les domaines de la santé, de l’agriculture et des infrastructures. En matière de défense et de sécurité, les deux pays poursuivent leurs patrouilles frontalières conjointes et leurs échanges afin de garantir la paix et l’ordre le long de leurs frontières communes.

Les experts régionaux ont estimé que le renforcement de l’amitié et de la coopération globale entre le Cambodge et le Vietnam profite non seulement aux deux pays, mais contribue également de manière significative à la paix, à la stabilité et au développement en Asie du Sud-Est. Dans un monde complexe marqué par la concurrence géopolitique et des défis sécuritaires non traditionnels tels que le changement climatique et les pandémies, le renforcement de la coopération entre voisins est plus vital que jamais, a-t-il écrit.

Le Vietnam et le Cambodge peuvent se compléter dans leurs initiatives de développement. Le Vietnam possède une économie dynamique et d’abondantes ressources humaines, tandis que le Cambodge bénéficie d’atouts dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et d’un positionnement géographique stratégique. La coopération bilatérale créera de nouvelles opportunités, contribuant à l’amélioration du niveau de vie des citoyens des deux pays. De plus, des relations de voisinage positives constituent le fondement d’une voix commune sur les questions relatives à l’ASEAN, contribuant ainsi à rehausser le statut international de la région.

VNA/CVN