Fête nationale : une source d’inspiration inépuisable pour l’indépendance et la liberté

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), Le Courrier du Vietnam a eu un échange avec Trân Quôc Khanh, ambassadeur du Vietnam en Algérie. Dans cet entretien, il revient sur la portée historique de cette journée, tout en soulignant la profondeur des liens vietnamo-algériens et les perspectives de coopération à venir.

L’année 2025 marque l’anniversaire de huit décennies depuis que le peuple vietnamien, sous la conduite du Président Hô Chi Minh, a proclamé son indépendance et ouvert une nouvelle ère pour la nation. Ces commémorations trouvent un écho particulier en Algérie, pays frère qui partage avec le Vietnam une histoire de lutte héroïque pour la liberté et une amitié fidèle, forgée dès les premières années de son indépendance.

Monsieur l’ambassadeur, quels sont vos sentiments à l’occasion de ce 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre ?

La Révolution d’Août et la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945 incarnent la volonté inébranlable du peuple vietnamien de se libérer de toute domination et de bâtir un État indépendant et démocratique en Asie du Sud-Est. Chaque année, ces deux jalons historiques résonnent en moi avec une émotion profonde et une immense fierté.

Bien que loin de la patrie cette année, je partage avec mes collègues de l’ambassade et la communauté vietnamienne en Algérie l’atmosphère de célébration nationale. Ensemble, avec nos amis algériens, nous commémorons ce moment fondateur en rappelant le courage et l’aspiration universelle des peuples à la liberté et à la dignité - aspiration que l’Algérie a elle-même incarnée dans sa lutte héroïque pour l’indépendance.

Quelle signification la Fête nationale vietnamienne revêt-elle aujourd’hui selon vous ?

La Fête nationale ne se limite pas à une simple commémoration historique. Elle est une source d’inspiration vivante, nourrissant notre esprit d’indépendance et notre détermination à préserver l’unité nationale. Elle rappelle que la force d’une nation repose avant tout sur la solidarité de son peuple.

C’est également une occasion précieuse pour éduquer les jeunes générations, leur transmettre les valeurs de patriotisme et les traditions révolutionnaires. Dans un monde en mutation rapide, cet esprit demeure plus que jamais essentiel pour défendre nos intérêts, protéger notre souveraineté et assurer un développement durable.

Aux yeux de nos amis algériens, le Vietnam est un symbole de courage et de persévérance, mais aussi un modèle de développement. Ces dernières années, notre pays a enregistré une croissance économique impressionnante, renforcé son intégration aux mécanismes multilatéraux et affirmé un rôle croissant sur la scène régionale et internationale.

L’Algérie, qui partage avec nous l’expérience d’une lutte héroïque pour l’indépendance, admire cette capacité à transformer les défis du passé en atouts pour bâtir l’avenir.

Photo : sqvnalgerie/CVN

En matière de coopération bilatérale, quelle place occupent les grandes fêtes nationales dans le rapprochement entre nos deux peuples ?

Ces fêtes sont des occasions privilégiées de partage. Elles permettent de mieux faire connaître notre histoire et nos valeurs aux amis algériens, mais aussi de découvrir et apprécier la richesse culturelle de l’Algérie.

À travers des réceptions, expositions, projections cinématographiques ou présentations gastronomiques, nous rapprochons nos peuples et faisons ressortir les similitudes de nos parcours historiques. Ces échanges contribuent à renforcer la compréhension mutuelle et à dynamiser la coopération culturelle, économique et sociale.

Quelles activités l’ambassade du Vietnam en Algérie prévoit-elle pour marquer cette 80e Fête nationale ?

Nous organiserons une réception officielle réunissant nos amis algériens et le corps diplomatique, ainsi qu’une exposition photographique retraçant les liens historiques entre nos deux pays. Des projections de films vietnamiens, des activités de réseautage et des rencontres économiques seront également prévues pour stimuler la coopération bilatérale dans divers domaines.

Enfin, quel message souhaitez-vous adresser au peuple vietnamien et à la communauté algérienne au Vietnam ?

Je formule mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité au peuple vietnamien héroïque. À la communauté algérienne vivant au Vietnam, je souhaite de continuer à s’épanouir et à jouer pleinement son rôle de pont d’amitié solide entre nos deux nations.

Je suis convaincu que, dans un avenir proche, de plus en plus de jeunes Vietnamiens trouveront en Algérie - pays riche en potentiel et ami fidèle - des opportunités nouvelles. Ensemble, nous continuerons de cultiver la confiance et la coopération pour faire de la relation Vietnam - Algérie un modèle exemplaire pour les générations futures.

L’ambassadeur Trần Quốc Khánh souligne que la Fête nationale du 2 septembre n’est pas seulement une date commémorative : elle demeure un repère universel de liberté et de solidarité. Pour le Vietnam comme pour l’Algérie, elle incarne un héritage partagé et un avenir commun tourné vers la coopération et le développement.

Propos recueillis par Thuy Hà - Mai Quynh/CVN