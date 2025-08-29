Un chercheur cambodgien salue le Vietnam, modèle de développement

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre) du Vietnam, le chercheur Uch Leang, de l’Académie royale du Cambodge, a publié dans le Khmer Times un article saluant les réalisations du Vietnam.

>> Des universitaires et médias thaïlandais saluent les réformes du Vietnam

>> L’ONU salue les acquis des Forces de police populaire du Vietnam

>> Un ancien diplomate algérien salue l'amitié Vietnam - Algérie

>> Les communistes canadiens saluent le développement du Vietnam

Photo: VNA/CVN

Uch Leang, également président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam, a souligné que la victoire de la Révolution d’Août 1945 fut un tournant ouvrant une ère d’indépendance nationale liée au socialisme, tout en inspirant les mouvements de libération au Cambodge, au Laos et dans de nombreux autres pays. Depuis cette victoire, le Vietnam est devenu un soutien spirituel pour les peuples opprimés et un modèle dans la lutte pour l’indépendance nationale. Elle a également marqué le début d’une nouvelle ère diplomatique pour un pays souverain.

Dans le contexte actuel d’intégration, l’esprit et les leçons de la Révolution d’Août conservent toute leur valeur et constituent la base permettant au Vietnam de concrétiser son aspiration à une intégration internationale plus profonde.

Selon Uch Leang, après près de 40 ans de Renouveau, le Vietnam a bâti de nouvelles forces issues de la grande union nationale, de l’unité entre "volonté du Parti et cœur du peuple", de la puissance des forces armées, de la détermination à rénover, à libérer les capacités de production et à valoriser tout le potentiel, notamment les ressources humaines et les avancées scientifiques et technologiques, afin de se développer et de viser le statut de pays développé d’ici 2045.

Il a également salué les réformes administratives, le modèle d’administration locale à deux niveaux et le rôle dirigeant du Parti communiste du Vietnam.

Concernant les relations bilatérales, il a affirmé que le Vietnam et le Cambodge ne sont pas seulement des voisins, mais aussi des frères proches à travers les époques, en temps de guerre comme en temps de paix. Les deux nations ont lutté ensemble pour l’indépendance et continuent à avancer côte à côte dans le développement. Le Vietnam a aidé le Cambodge à se libérer du régime de Pol Pot, ouvrant ainsi une ère d’indépendance et de liberté.

Aujourd’hui, les deux pays maintiennent une amitié et une coopération globale au service de la paix, de la stabilité et du développement. L’auteur a exprimé sa conviction que, fiers de la position du Vietnam sur la scène internationale, les deux pays approfondiront encore davantage leurs relations dans tous les domaines, apportant des bénéfices concrets aux peuples et contribuant activement à la paix et à la coopération régionales et mondiales.

VNA/CVN