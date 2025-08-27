Banque mondiale

Le Vietnam dispose de bases solides pour atteindre son objectif de revenu élevé

Depuis la politique de Renouveau ( Dôi moi ) de 1986, le Vietnam est l’un des pays les plus performants au monde en matière de développement, a déclaré Mariam J. Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale (BM) pour le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, elle a souligné qu’en moins de 40 ans, le pays, qui était l’un des pays les plus pauvres, était devenu une économie dynamique à revenu intermédiaire.

À la fin des années 1980, plus de la moitié de la population vivait dans l’extrême pauvreté, aujourd’hui, ce taux est tombé à moins de 1%. Le revenu réel par habitant a été multiplié par six et l’espérance de vie a augmenté de sept ans par rapport au début des années 1990.

Le Vietnam est profondément intégré aux chaînes d'approvisionnement mondiales, avec un volume d'échanges commerciaux équivalant à plus de 160% du PIB, l'un des plus élevés au monde. Ces réalisations sont étroitement liées au bien-être de la population. La population active compte environ 57 millions de personnes et plus de 20 millions d'emplois ont été créés depuis l’œuvre de Dôi moi, dont plus de 80% dans le secteur privé.

Du point de vue de la BM, il s'agit d'une histoire de vision, de persévérance et de réformes qui ont apporté des résultats concrets au peuple vietnamien. Ces réalisations constituent une base solide pour la confiance du Vietnam dans la réalisation de son objectif de devenir une économie à revenu élevé avec une croissance verte et inclusive d'ici 2045, a-t-il déclaré.

Concernant la coopération entre la BM et le Vietnam, il a souligné que le partenariat entre les deux parties s'étend sur plus de trois décennies, soit presque aussi longtemps que les réformes du pays. Au cours de cette période, l'institution bancaire a fourni près de 26 milliards de dollars de financements, en plus de conseils politiques et d'une expertise mondiale dans des domaines clés pour soutenir les priorités de développement du Vietnam. Les investissements ont concerné les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture et la sécurité sociale.

Les projets phares comprennent le programme d'électrification (avec une couverture de 99%), le développement des transports et de l'eau potable en zones rurales, la réponse au changement climatique dans le delta du Mékong, les énergies renouvelables, les programmes de crédit pour la réduction de la pauvreté, le soutien aux fondements institutionnels de l'économie de marché et la publication des rapports "Vietnam 2035" et "Vietnam 2045".

Mariam J. Sherman a souligné que la coopération ne se limite pas à un soutien financier, mais aussi au partage des connaissances mondiales afin que le Vietnam puisse adapter les expériences internationales à sa réalité. Actuellement, la nation indochinoise partage également ses expériences de développement avec d'autres pays.

Concernant la réforme institutionnelle, considérée comme une tâche essentielle au Vietnam, Mariam J. Sherman a noté que les pays à revenu élevé prospères partagent des systèmes institutionnels efficaces et responsables. Le Vietnam a récemment pris des mesures importantes, telles que la réorganisation administrative, la fusion des ministères et le programme pilote de gouvernement numérique, des réformes qui réduisent les formalités administratives et améliorent les services aux citoyens et aux entreprises.

À mesure que l'économie croît et devient plus complexe, les institutions devront être davantage renforcées. Une fonction publique professionnelle, dotée de solides mécanismes de responsabilisation et d'une bonne gouvernance, améliorera l'efficacité des ressources financières investies. La BM est disposée à soutenir le Vietnam dans la construction d'un système institutionnel conforme à sa vision 2045, a-t-elle ajouté.

Concernant les perspectives de croissance dans un contexte mondial incertain, Mariam J. Sherman a indiqué que le Vietnam entre dans une nouvelle phase avec plusieurs atouts : une population jeune, une macroéconomie stable et une forte capacité d'adaptation. Cependant, des défis mondiaux persistent. En raison de la montée des tensions commerciales et de l'instabilité politique, la Banque mondiale prévoit une croissance économique mondiale de seulement 2,3% en 2025.

Économie tournée vers l'exportation, le Vietnam sera directement affecté par l'évolution des chaînes d'approvisionnement et les nouvelles barrières commerciales. Au cours des 40 dernières années, le revenu par habitant du pays a augmenté en moyenne de 5,1% par an. Mais pour devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, la BM recommande de maintenir une croissance du revenu par habitant d'environ 6% par an au cours des deux prochaines décennies.

La BM collabore avec le gouvernement pour créer un environnement politique stable afin d'attirer les investissements, en plus de fournir directement des financements, des capitaux, des garanties et des assurances contre les risques pour encourager les flux de capitaux privés, a-t-elle noté.

Mariam J. Sherman a proposé plusieurs priorités stratégiques, notamment stimuler le développement du secteur privé afin d’accroître la productivité, de créer des emplois, de favoriser l’innovation et d’améliorer la compétitivité nationale ; réformer l’enseignement supérieur pour améliorer la qualité des ressources humaines et répondre aux exigences de l’économie du savoir ; investir massivement dans les infrastructures clés ; privilégier la croissance verte en développant des secteurs à faibles émissions de carbone, en créant des emplois verts et en protégeant l’environnement.

Elle a également suggéré de renforcer les capacités institutionnelles pour mettre en œuvre efficacement les politiques ; et de veiller à ce que la croissance s’accompagne d’une réduction des inégalités afin que tous les citoyens en bénéficient.

Pour atteindre ces priorités, le Vietnam aura besoin d’investissements transformateurs de haute qualité. La Banque mondiale est prête à fournir des financements à long terme et à grande échelle, ainsi que des outils financiers flexibles et une expertise mondiale, pour soutenir le Vietnam dans sa transition vers un pays à revenu élevé d’ici 2045.

