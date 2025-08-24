Le Vietnam et le Népal développent leurs relations d’amitié traditionnelles

À l’invitation du vice-président népalais Ram Sahaya Prasad Yadav, son homologue vietnamienne Vo Thi Anh Xuan a effectué une visite officielle au Népal du 23 au 25 août. Le 24 août, les deux dirigeants se sont entretenus dans la capitale Katmandou.

Le vice-président a affirmé que le gouvernement du Népal appréciait hautement et accordait une importance particulière à cette visite, la plus haute visite vietnamien au Népal depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et a adressé ses félicitations à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné l’importance de cette visite qui intervenait à un moment historique, marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques. Elle a exprimé le souhait de consolider et d’approfondir l’amitié traditionnelle, félicitant le Népal pour ses progrès en matière de développement et de réduction de la pauvreté, et se déclarant convaincue que le pays atteindrait son objectif de devenir une économie à revenu intermédiaire d’ici 2030.

Les deux dirigeants ont partagé leurs orientations de développement : le Vietnam vise à devenir un pays développé et à revenu élevé d’ici 2045, tandis que le Népal poursuit son ambition d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire en 2030. Ils ont convenu de renforcer les échanges, le partage d’expériences et l’appui mutuel pour réaliser ces objectifs.

Afin d’accroître la confiance politique et les liens diplomatiques, les deux parties se sont engagées à intensifier les visites de haut niveau et les contacts entre organismes et organisations. Elles ont convenu d’élargir la coopération économique, commerciale et d’investissement, d’étudier la possibilité de négociations pour des accords bilatéraux en la matière et de créer un groupe de travail conjoint ou une commission mixte. Le Vietnam a proposé un soutien accru pour les entreprises vietnamiennes intéressées par les infrastructures, l’énergie et la transformation numérique au Népal.

Les deux parties ont mis en avant leurs affinités historiques et culturelles, notamment les valeurs bouddhiques et les paysages naturels, pour dynamiser la coopération dans le tourisme, la culture, l’éducation et l’aviation. Elles ont convenu de renforcer les liens entre centres bouddhiques et de développer des circuits de pèlerinage.

Le Vietnam et le Népal ont également affirmé leur volonté de se soutenir aux forums internationaux, notamment à l’ONU et au Mouvement des non-alignés. Le Vietnam a proposé de servir de passerelle entre le Népal et l’ASEAN, tandis que le Népal pourrait aider le Vietnam à renforcer ses liens avec l’Asie du Sud. Les deux pays coopéreront face au changement climatique, dans la réalisation de l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050 et dans la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

À cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a invité son homologue népalais à effectuer une visite au Vietnam, invitation acceptée avec plaisir.

Auparavant, la dirigeante vietnamienne a rencontré la ministre des Affaires étrangères Arzu Rana Deuba et le consul honoraire du Vietnam au Népal, Rajesh Kazi Shrestha, pour discuter de nouvelles initiatives de coopération bilatérale.

