Infarctus du myocarde en pleine mer : un patient sauvé à temps

L’hôpital franco-vietnamien (FV) de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir traité avec succès un patient victime d’un infarctus du myocarde compliqué de choc cardiogénique et d’un arrêt cardiaque.

Selon le dossier médical, le 29 août, le patient indien P.A. (49 ans, électricien) a soudainement ressenti une douleur thoracique intense, des difficultés respiratoires avant de s’effondrer alors qu’il travaillait à bord d’un navire.

L’équipe médicale du navire a tenté de le réanimer par des massages cardiaques, des chocs électriques répétés et une intubation. Cependant, en raison de la gravité de la situation, le patient a dû être transféré d’urgence à terre pour être hospitalisé dans un établissement local.

Les médecins ont diagnostiqué un infarctus du myocarde et ont immédiatement organisé son transfert vers l’hôpital FV dans un état critique. Après plus de trois heures de transport accompagné de manœuvres de réanimation, le patient est arrivé à l’hôpital où une échographie cardiaque en urgence au lit du malade a confirmé la gravité : infarctus du myocarde avec choc cardiogénique et arrêt cardiaque.

Le Dr. Hô Minh Tuân, chef du service de cardiologie et de cardiologie interventionnelle de l’hôpital FV, a indiqué que les médecins avaient rapidement procédé à une intervention coronaire percutanée. Un cathéter a été introduit depuis l’artère du bras jusqu’au cœur pour localiser précisément l’artère coronaire obstruée et y placer un stent.

Immédiatement, le flux sanguin vers le cœur a été rétabli, et l'électrocardiogramme et la tension artérielle du patient se sont progressivement stabilisés. L'intervention a duré un peu plus de 20 minutes.

"L’infarctus du myocarde est l’une des principales causes de mortalité dans le monde. Selon l’OMS, en 2022 environ 19,8 millions de personnes sont décédées de maladies cardiovasculaires, représentant près de 32% de la mortalité mondiale. Parmi ces décès, environ 85% sont liés aux AVC et aux infarctus du myocarde. En urgence cardiaque, le facteur temps est crucial : il conditionne la survie, la récupération et la réduction des complications. Les sociétés européennes et américaines de cardiologie recommandent un délai maximal de 90 minutes entre l’arrivée aux urgences et la désobstruction de l’artère coronaire", a précisé le Dr. Tuân.

Après l’intervention, le patient a bénéficié de soins intensifs. Le lendemain, il a pu être extubé. Dix jours plus tard, il a quitté l’hôpital en bonne santé et a regagné son pays natal par un vol commercial, sans assistance médicale particulière. Selon M. Tuân, la fonction cardiaque du patient s’est rétablie à un niveau presque normal.





Texte et photo : Minh Thu/CVN

