Le Vietnam détient un premier record asiatique en fécondation in vitro

L’Hôpital général Tâm Anh de Hô Chi Minh-Ville a été reconnu par l’Asian Records Organisation (ABR) comme le premier hôpital d’Asie à développer un système "laboratoire dans un laboratoire" pour la manipulation de gamètes et la culture d’embryons dans le domaine de la fécondation in vitro.

Le site web de l’ABR indique qu’en 2021, l’hôpital a inauguré avec succès une salle de culture d’embryons ISO 5, intégrée à une salle de manipulation de gamètes et d’embryons ISO 6, garantissant un contrôle environnemental optimal.

Cette conception innovante sépare les processus critiques afin de protéger les embryons et les gamètes de toute contamination, établissant ainsi une nouvelle référence en médecine de la reproduction, comme confirmé le 10 septembre 2025.

C’est la première fois qu’un hôpital vietnamien établit un record asiatique dans le domaine de la fécondation in vitro (FIV).

Selon le Dr Biswaroop Roy Chowdhury, représentant de l’ABR, le processus de reconnaissance a consisté à comparer les données de l’Inde, de l’Indonésie, du Vietnam et d’autres pays asiatiques.

Un comité consultatif médical international, composé d’experts d’Indonésie, d’Inde, du Népal, du Bangladesh, du Vietnam et des États-Unis, a examiné les données de manière indépendante et a confirmé que le système «laboratoire dans le laboratoire» de Tâm Anh répond aux normes internationales.

Le Professeur et académicien Hoàng Quang Thuân, représentant de la World Records Union (WorldKings), a souligné que le processus de vérification avait été mené de manière méthodique, scientifique et transparente, sur la base de données détaillées concernant la conception du laboratoire, les procédures opérationnelles, les taux de réussite de la FIV et les indicateurs de sécurité.

La maîtresse et Doctoresse Giang Huynh Nhu, directrice du Centre d’assistance médicale à la procréation IVF Tâm Anh, qui a proposé et mis en œuvre le système "laboratoire dans le laboratoire", a expliqué que le laboratoire est conçu pour isoler strictement les embryons et les gamètes des facteurs externes.

Les éléments microenvironnementaux tels que la température, l’humidité, l’éclairage, la concentration en oxygène et la qualité de l’air sont rigoureusement contrôlés, ce qui améliore significativement les résultats de fécondation, le développement des blastocystes et les taux de grossesse clinique.

Entre 2021 et 2024, IVF Tâm Anh a enregistré un taux de grossesse cumulé moyen de plus de 80%, atteignant près de 87% chez les patientes de moins de 28 ans. Même en cas d’échecs répétés de FIV, le taux de réussite avoisinait les 72%. Il est à noter que 100% des enfants nés par FIV au centre se sont développés normalement, avec des taux de maladies courantes inférieurs à la moyenne nationale.

Le Professeur associé-Docteur Trân Quang Binh, directeur médical de l’Hôpital général Tâm Anh de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le centre offrait une technologie équivalente à celle des meilleures installations internationales de FIV, pour un coût trois fois inférieur à celui de nombreux pays de l’ASEAN.

Cet avantage a attiré un nombre croissant de patients étrangers en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, d’Australie, de Singapour et des Philippines, positionnant le Vietnam comme une destination médicale émergente dans la région.

Ce record asiatique souligne non seulement le rôle pionnier d’IVF Tâm Anh, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour le secteur vietnamien de la procréation assistée, lui permettant d’étendre sa présence régionale et internationale.

