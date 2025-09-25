Faible taux de natalité : Hô Chi Minh-Ville intensifie ses politiques de soutien

Hô Chi Minh-Ville figure parmi les 21 villes et provinces du pays affichant un faible taux de natalité. Les statistiques du rapport annuel 2024 indiquent que le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer est de 1,43. Bien que la ville bénéficie encore du "dividende démographique", avec une population active représentant 70,7%, elle fait face à un vieillissement rapide : plus de 1,46 million de personnes âgées, soit 10,49% de la population totale.

Le développement économique soutenu, l’urbanisation rapide et l’intégration internationale accentuent les conséquences du faible taux de natalité, notamment le vieillissement démographique, la pénurie de main-d’œuvre et les défis en matière de sécurité sociale.

Pham Chanh Trung, directeur du Service de la population de Hô Chi Minh-Ville, a annoncé que plus de 17.000 femmes de moins de 35 ans ayant eu au moins deux enfants bénéficient d’un soutien financier conformément aux résolutions 40/2024/NQ-HDND et 32/2025/NQ-HDND du Conseil populaire municipal.

Environ 9.100 femmes ayant eu deux enfants avant 35 ans reçoivent une aide de 3 millions de dôngs selon la résolution 40/2024/NQ-HDND, tandis qu’environ 8.100 femmes perçoivent 5 millions de dôngs conformément à la résolution 32/2025/NQ-HDND. Ainsi, plus de 17.000 femmes de la ville profitent de ces mesures de soutien, distribuées actuellement au niveau des quartiers, communes et zones spéciales.

En 2025, le secteur de la Santé de Hô Chi Minh-Ville collabore avec plusieurs organismes et associations dans la mise en œuvre d’une campagne de communication et de services visant à améliorer la qualité démographique dans les zones à faible natalité. Déployée du 15 septembre au 30 octobre dans 168 quartiers, communes et zones spéciales, elle ambitionne de sensibiliser plus de 90% des jeunes hommes et femmes en âge de se marier aux bénéfices des examens prénuptiaux.

Pham Vu Hoàng, vice-directeur du Département de la population (ministère de la Santé), a salué les progrès de la ville, notamment l’instauration récente d’examens médicaux gratuits pour les personnes âgées. Face au maintien d’un taux de natalité bas et à l’accélération du vieillissement, il a appelé les autorités sanitaires locales à renforcer les actions en matière de développement démographique, notamment par la diversification des services de santé, le dépistage prénatal et néonatal, ainsi que l’amélioration des soins aux personnes âgées…

