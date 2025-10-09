Vers une protection sociale plus forte et plus inclusive

" Dans la période à venir, la politique de protection sociale restera une mission principale, avec des exigences plus élevées, des politiques plus nombreuses et plus concrètes, afin d’assurer le bien-être social et d’améliorer les conditions de vie de la population dans tout le pays", selon la ministre de la Santé, Dào Hông Lan .

>> Le Vietnam prépare un projet d’exonération universelle des frais hospitaliers

>> Vieillir en bonne santé : le Vietnam face au défi démographique

>> Le Vietnam confirme ses progrès socio-économiques, selon le Premier ministre

C’est l'affirmation de la ministre de la Santé, Dào Hông Lan, membre du Comité central du Parti, lors de la conférence de presse donnée le 9 octobre sur les préparatifs du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement (mandat 2025-2030).

Elle a souligné que la protection sociale est une politique centrée sur l’humain, plaçant la population au cœur du développement, en tant qu’objectif et moteur du processus de développement national.

La Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti et celles des congrès à tous les niveaux affirment que la protection sociale constitue toujours une priorité essentielle, reliant croissance économique et équité sociale.

Au cours des cinq dernières années, malgré les effets sévères de la pandémie de COVID-19, des catastrophes naturelles et des inondations, les politiques de protection sociale ont été mises en œuvre de manière cohérente et globale, autour de quatre piliers principaux : assurance sociale, assurance maladie, assurance chômage, secours et aide sociale.

Durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement a déployé quatre paquets d’aides d’une valeur totale de plus de 120.000 milliards de dôngs et distribué 200.000 tonnes de riz, permettant à des dizaines de millions de personnes et d’entreprises de surmonter les difficultés.

Actuellement, plus de 95 millions de personnes sont couvertes par l’assurance maladie, avec des droits progressivement élargis. Par ailleurs, la politique d’aide sociale a été ajustée en abaissant l’âge d’éligibilité à l’allocation des personnes âgées de 80 à 75 ans, tout en élargissant le nombre de bénéficiaires.

Le taux de pauvreté est passé de 4,4% en 2021 à 1,93% en 2024 et devrait atteindre environ 1% en 2025. Le Vietnam a été reconnu par les Nations Unies comme un modèle en matière de réduction durable de la pauvreté et de mise en œuvre efficace des politiques sociales.

"En particulier, le programme d’élimination des logements précaires a été mis en œuvre de manière déterminée sous la direction directe du Premier ministre. Grâce à la mobilisation de ressources budgétaires, d’économies, de recettes supplémentaires et de contributions sociales, 334.234 maisons précaires ont été supprimées, pour un budget total de près de 50.000 milliards de dôngs, atteignant l’objectif plus de cinq ans avant l’échéance fixée par la Résolution N°42", a déclaré la ministre Dào Hông Lan.

VNA/CVN