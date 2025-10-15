IA : une avancée majeure dans la gestion des instruments médicaux à l’hôpital

À l’ère de la transformation numérique du secteur de la santé, l’application de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation dans la gestion des instruments médicaux ouvre une nouvelle ère pour le contrôle des infections (CSSD - Central Sterile Services Department) et la performance hospitalière.

De l’hôpital Cho Rây à l’hôpital Hùng Vuong ou à l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, de nombreux modèles de gestion centralisée des instruments démontrent déjà l’efficacité remarquable qu’apporte la technologie.

Autrefois, la gestion des instruments chirurgicaux reposait sur des registres papier et des codes-barres manuels. Ce mode de fonctionnement, chronophage et sujet aux erreurs, entraînait souvent des retards au bloc opératoire et augmentait le risque d’infections nosocomiales.

Selon le Docteur Phùng Manh Thang- chef de contrôle des infections, à l’hôpital Cho Rây, où près de 45.000 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année, l’introduction de systèmes de codes QR, de logiciels de gestion centralisée et d’indicateurs biologiques automatisés a permis de tracer chaque instrument avec précision, garantissant une sécurité absolue pour les patients.

Désormais, la technologie RFID - identification par radiofréquence - est testée pour suivre en temps réel la localisation et l’état de chaque instrument. Combinée à l’IA, elle permet d’analyser automatiquement les données et d’alerter précocement en cas de déviation du processus de stérilisation.

Les hôpitaux pionniers comme Chợ Rẫy et Hùng Vương ont ainsi réduit significativement les erreurs d’emballage, de transport et de stérilisation tout en augmentant la productivité du personnel.

L’IA optimise les processus de soins

L’intelligence artificielle ne se limite pas à enregistrer les données : elle les interprète.

Grâce aux algorithmes d’apprentissage, le système peut prédire le moment où chaque trousse d’instruments sera prête, analyser la performance des machines ou proposer un calendrier d’entretien préventif.

Une telle plateforme identifie instantanément les instruments nécessitant remplacement ou réparation - une tâche qui, auparavant, exigeait des heures de vérification manuelle.

Les blocs opératoires disposent ainsi en permanence d’instruments stériles, complets et disponibles au moment voulu.

Les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) déployés dans certains établissements permettent en outre de réduire de 25% le temps que les soignants consacrent à la recherche d’instruments. Une avancée qui libère du temps pour les soins et renforce l’efficacité globale du service.

Des projets pilotes à la standardisation nationale

Depuis 2023, l’hôpital Hùng Vuong gère de façon centralisée 100% de ses instruments chirurgicaux grâce à un logiciel CSSD.

Celui-ci standardise l’ensemble du processus (réception, lavage, désinfection, stérilisation et distribution) tout en enregistrant automatiquement les paramètres de chaque cycle.

Les données issues des autoclaves sont intégrées au système, qui valide de manière autonome les résultats “conformes” ou “non conformes”.

Résultat : les erreurs humaines diminuent nettement, tandis que la qualité du contrôle augmente.

Selon le docteur Huynh Minh Tuân, l’Hôpital universitaire de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville dispose également d’un modèle semblable, étendu aux instruments de consultation.

Cette approche centralisée permet non seulement de rationaliser les achats et l’entretien, mais aussi de garantir la traçabilité complète des dispositifs médicaux.

Les experts prévoient qu’avec l’intégration de l’IA, chaque instrument disposera d’un «dossier électronique» retraçant son cycle de vie complet - de l’utilisation à la maintenance - inaugurant ainsi l’ère de la "gestion intelligente" en santé.

Vers un écosystème numérique hospitalier connecté

David Bellamy, vice-président de la Fédération mondiale de la science de la stérilisation (WFHSS), à l’échelle mondiale, la tendance est à l’intégration complète des systèmes de suivi des instruments avec le dossier médical électronique (EMR) et les plannings opératoires.

Les données issues du CSSD, du bloc opératoire et du service biomédical seront bientôt interconnectées en temps réel, permettant à l’hôpital de fonctionner comme un véritable "organisme intelligent".

Si l’investissement initial en technologie reste conséquent, les bénéfices à long terme telles que sécurité accrue, réduction des coûts et réputation renforcée sont indiscutables.

Comme l’a souligné le Congrès international du contrôle des infections 2025 qui s’est tenu le 14 octobre à Hô Chi Minh-Ville : "Chaque instrument médical a son histoire et l’intelligence artificielle en est le narrateur fidèle, garantissant que chaque vie soit protégée".

Texte et photos : Quang Châu/CVN