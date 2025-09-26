Hô Chi Minh-Ville

Un soutien financier pour plus de 17.000 mères de deux enfants avant 35 ans

Plus de 17.000 femmes de moins de 35 ans ayant donné naissance à deux enfants à Hô Chi Minh-Ville recevront une aide financière comprise entre 3 et 5 millions de dôngs, conformément aux Résolutions 40/2024/NQ-HĐND et 32/2025/NQ-HĐND du Conseil populaire municipal, qui prévoient des politiques de récompense et de soutien pour les collectifs et particuliers appliquant efficacement la politique de population.

L’annonce a été faite par Pham Chanh Trung, chef du Département municipal de la population et de la planification familiale, lors du lancement de la campagne de communication intégrée avec la fourniture de services visant à améliorer la qualité de la population dans les zones à faible natalité en 2025.

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville figure parmi les 21 provinces et villes du pays ayant le taux de fécondité le plus bas. Les données statistiques de 2024 indiquent que le nombre moyen d’enfants par femme en âge de procréer n’est que de 1,43. Bien que la ville se trouve encore dans la "période dorée" avec 70,7% de la population en âge de travailler, elle n’est plus perçue comme une "ville jeune" et doit faire face à un vieillissement démographique accéléré. La métropole compte déjà 1.469.372 personnes âgées, représentant 10,49 % de la population totale, avec un indice de vieillissement de 57,05 (soit 57,05 personnes âgées pour 100 jeunes de moins de 15 ans).

Dans un contexte de croissance économique rapide, d’urbanisation massive et d’intégration internationale croissante, la persistance d’un faible taux de natalité entraînerait de lourdes conséquences : vieillissement accéléré, pénurie de main-d’œuvre, pression sur la protection sociale… C’est pourquoi la ville a adopté plusieurs politiques d’encouragement à la natalité. Les statistiques montrent qu’environ 9.100 femmes pourront bénéficier de 3 millions de dôngs chacune en vertu de la Résolution 40/2024/NQ-HĐND, tandis que 8.100 autres recevront 5 millions de dôngs selon la Résolution 32/2025/NQ-HĐND. Au total, plus de 17.000 femmes profiteront de ce soutien, actuellement versé dans les quartiers, communes et zones spéciales.

Pour répondre à cette situation, en 2025, le Service municipal de la santé, en collaboration avec divers services et organisations, mènera une campagne de communication intégrée à la fourniture de services visant à améliorer la qualité de la population dans les zones à faible natalité. Déployée du 15 septembre au 30 octobre 2025 dans 168 quartiers et communes, elle vise à informer plus de 90% des jeunes couples sur l’importance des examens prénuptiaux et à atteindre 100% des objectifs concernant trois types de services : examens de santé prénuptiaux, dépistage et traitement des maladies prénatales, ainsi que bilans de santé pour les personnes âgées. "Cette campagne permettra aux habitants d’accéder à des services de qualité, sûrs et efficaces pour améliorer la population", a souligné Pham Chanh Trung.

Pham Vu Hoàng, directeur adjoint du Département national de la population (ministère de la Santé), a salué les résultats obtenus par la ville, notamment le programme annuel de bilans de santé gratuits pour les personnes âgées. Toutefois, face à la faible natalité persistante et au vieillissement accéléré, il a demandé au Service municipal de la santé de poursuivre des actions efficaces pour diversifier les services de soins et renforcer la prise en charge des personnes âgées.

Texte et photos : Quang Châu/CVN