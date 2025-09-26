Le Vietnam a le potentiel de devenir une destination médicale régionale

Grâce à des avancées remarquables au cours des deux dernières décennies, le Vietnam s’affirme comme un centre de soins de santé de haute qualité, prêt à rivaliser à l’échelle régionale.

Lors de la 24e Conférence asiatique sur la gestion hospitalière (Hospital Management Asia - HMA 2025) qui vient de se dérouler à Hô Chi Minh-Ville, le Docteur Jean-Marcel Guillon, directeur général de l’Hôpital FV, a envoyé un message fort : le Vietnam dispose de tout le potentiel nécessaire pour devenir une destination médicale de référence en Asie du Sud-Est.



La conférence HMA 2025 a rassemblé plus de 1.200 délégués venus de 30 pays et territoires, ainsi que plus de 100 intervenants parmi lesquels experts, dirigeants d’hôpitaux et décideurs de premier plan dans le domaine de la santé de la région.

Le Professeur Anupam Sibal (Apollo Hospitals Group) y a rappelé les grandes réalisations du système de santé vietnamien : réduction du taux de mortalité infantile et maternelle à des niveaux très bas ; croissance du tourisme médical à un rythme de 12% par an, avec plus de 300.000 patients internationaux accueillis et environ deux milliards de dollars générés.

Fort de plus de 40 ans d’expérience dans différents pays du monde, dont 25 ans à la tête de l’un des premiers hôpitaux à capitaux 100% étrangers au Vietnam - l’Hôpital FV, le Docteur Jean-Marcel Guillon a partagé une analyse approfondie sur le parcours de développement de FV, en parallèle avec l’évolution générale du système de santé vietnamien. Il a souligné que celui-ci avait franchi des étapes décisives, grâce à l’émergence d’hôpitaux modernes, de modèles de soins centrés sur le patient et d’un corps médical hautement qualifié.

Le Docteur Jean-Marcel s’est dit heureux d’avoir constaté une transformation profonde du système de santé vietnamien : des infrastructures limitées de la fin des années 1990 à l’apparition d’hôpitaux modernes offrant des services de soins complets. "À mes débuts au Vietnam, le concept de patient au centre de tout n’était presque jamais évoqué. C’est pourquoi FV a été conçu pour promouvoir cette approche et je suis très heureux de voir qu’aujourd’hui de nombreux hôpitaux ont adopté cette philosophie", a-t-il confié.

Tourisme médical, une opportunité pour le Vietnam

Poursuivant son analyse, le Docteur Jean-Marcel Guillon estime que le Vietnam a toutes les cartes en main pour développer le secteur du tourisme médical, grâce à la qualité des soins, à l’expertise médicale, aux coûts compétitifs, aux délais d’attente réduits et à la confiance des communautés vietnamiennes à l’étranger. Toutefois, ce secteur requiert un soutien fort des autorités afin de mettre en place un cadre politique adapté, de lever rapidement les obstacles administratifs et juridiques, mais aussi de renforcer la promotion de l’image nationale en associant santé et tourisme.



"Le Vietnam dispose de tous les atouts pour devenir une destination médicale de référence en Asie du Sud-Est : des coûts raisonnables, des services rapides, des équipements modernes, des médecins compétents et une expérience centrée sur le patient. L’enjeu majeur aujourd’hui est l’élaboration d’une stratégie nationale, avec une coopération étroite entre les hôpitaux et le gouvernement, afin de valoriser et d’exploiter pleinement ce potentiel", a-t-il affirmé.

Depuis de nombreuses années, l’Hôpital FV est déjà une destination privilégiée pour de nombreux patients internationaux en quête de soins de santé de qualité au Vietnam. L’établissement accueille régulièrement des patients en provenance d’Asie du Sud-Est, mais aussi d’Australie, de Nouvelle-Zélande, d’Europe, du Canada et des États-Unis, venus se faire soigner dans des spécialités de pointe telles que l’oncologie, la cardiologie, la traumatologie-orthopédie ou encore les soins palliatifs.

Texte et photo : Minh Thu/CVN