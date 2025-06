Œuvrer ensemble pour éliminer l'habitat précaire

Issu d’une orientation profondément humaine du Parti et de l’État, le programme d’élimination des habitats temporaires et délabrés concrétise progressivement le rêve d’un logement stable et sûr pour des centaines de milliers de ménages démunis.

>> Quang Tri déterminée à achever l'élimination de l'habitat précaire avant le 30 juin

>> Redoubler d'efforts pour éliminer totalement l'habitat précaire

>> L'élan pour éliminer l’habitat précaire s'intensifie, atteignant sa phase finale

Photo : VNA/CVN

Grâce à l’implication coordonnée de l’ensemble du système politique et à l’esprit de solidarité de la société, 19 localités du pays se sont aujourd'hui libérées de ces habitations précaires. Ce succès témoigne d’une politique qui touche le cœur du peuple et se propage avec responsabilité, amour et solidarité.

Un mouvement d’émulation généralisé

Ces dernières années, le Parti et l’État ont constamment affirmé leur volonté de conjuguer développement économique et progrès social, sans jamais sacrifier la justice sociale à la croissance. Le bien-être des plus vulnérables - les personnes pauvres ou ayant rendu des services méritoires à la Patrie - est toujours demeuré au cœur de leurs préoccupations. Le programme d’éradication des habitats précaires s’inscrit dans cette continuité, fidèle à une ligne de développement centrée sur l’humain.

Initiée par le Comité central du Parti, directement sous l’impulsion du secrétaire général du Parti Tô Lâm, cette campagne est devenue un véritable mouvement d’émulation à l’échelle nationale. De l’échelon central à la base, les organisations du Parti et les autorités ont reconnu en ce programme une mission politique et sociale majeure pour 2025, année d’événements politiques d’envergure, à l’approche notamment du XIVe Congrès national du Parti.

Ce programme ne se limite pas à construire des habitations, il vise aussi à bâtir la confiance et à insuffler un esprit de responsabilité et d’humanité dans la société.

Selon les données du ministère des Affaires ethniques et religieuses, au 17 mai 2025, le pays compte 19 localités ayant atteint l’objectif d’éradication des logements temporaires : Hanoï, Hai Phong, Quang Ninh, Vinh Phuc, Hô Chi Minh-Ville, Ba Ria-Vung Tau, Bac Ninh, Thai Nguyen, Cân Tho, Khanh Hoà, Tây Ninh, Trà Vinh, Binh Phuoc, Vinh Long, Kiên Giang, Son La, Binh Dinh et Hâu Giang.

Ces résultats sont le fruit de la synergie entre les ressources de l’État, du secteur privé et de la population et de la mobilisation cohérente de tout l’appareil politique.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, les ministères, organismes, banques, entreprises générales et sociétés ont collectivement contribué à hauteur de 3.142,8 milliards de dôngs, selon le plan de mobilisation adopté lors du lancement officiel du programme, le 5 octobre 2024.

Le Fonds central "Pour les pauvres" a, quant à lui, reçu plus de 84,44 milliards de dôngs pour soutenir la rénovation et la construction de logements. Il en a déjà alloué 13,74 milliards pour la construction ou la réparation de 240 habitations destinées à des ménages pauvres ou quasi pauvres. Le fonds dispose encore d’un excédent d’environ 92 milliards, destiné à être distribué aux localités dans les prochains mois.

Au-delà des ressources financières, les entreprises et particuliers jouent un rôle fondamental : dons de terrain, mise à disposition de matériaux, de main-d’œuvre, ou encore mobilisation communautaire pour l'entraide locale.

Éradiquer les logements précaires d’ici au 31 octobre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé la nécessité de synchroniser les orientations et les méthodes de mise en œuvre afin d’atteindre l’objectif fixé : éradiquer les logements précaires à l’échelle nationale d’ici au 31 octobre 2025, soit deux mois plus tôt que le calendrier initial.

Selon Pham Minh Chinh, la tâche reste lourde d'ici le 31 octobre 2025. Il a demandé de donner la priorité à l'achèvement de l'aide au logement pour les proches des martyrs avant le 27 juillet et pour les personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution avant le 2 septembre 2025.

Pour garantir l’avancement du programme, le gouvernement a défini un ensemble de mesures cohérentes : décentralisation, simplification administrative, résolution des obstacles fonciers, juridiques et financiers, renforcement des capacités locales…Parallèlement, il est nécessaire de simplifier des formalités administratives et de lever complètement les obstacles juridiques fonciers, financiers et de construction qui ralentissent la mise en œuvre dudit programme.

Photo : VNA/CVN

Chaque ministère s’est vu assigner des responsabilités précises :

Le ministère des Affaires ethniques et religieuses : coordination générale, suivi des difficultés locales, conseil au Premier ministre, gestion des ressources du Fonds central "Pour les pauvres" en lien avec le ministère des Finances et le Front de la Patrie.

Le ministère des Finances : soutien budgétaire anticipé aux localités, supervision de l’allocation des aides au logement aux personnes méritantes.

Le ministère de la Construction : révision des barèmes d’aide au logement dans les programmes nationaux, coordination avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement pour lever les freins à l’aménagement du territoire.

La Banque d’État du Vietnam, quant à elle, est chargé d'inciter les établissements de crédit à débloquer les fonds dans les délais prévus.

Le programme d’élimination des logements précaires dépasse largement le cadre d’une simple politique de logement social : il incarne une mission politique de longue portée, à haute valeur humaine et sociale. Son aboutissement en 2025 constitue un "appel du cœur" autant qu’une responsabilité nationale partagée, et un acte concret pour saluer les Congrès du Parti à tous les niveaux. Car une maison digne, ce n’est pas seulement un toit : c’est le symbole vivant du bloc de grande union nationale, d'un État "du peuple, par le peuple et pour le peuple".

VNA/CVN