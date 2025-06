L'élan pour éliminer l’habitat précaire s'intensifie, atteignant sa phase finale

Selon la vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nông Thi Hà, le mouvement visant à éliminer les logements temporaires et délabrés entre dans sa phase finale. Les forces mobilisées s'activent pour achever cette mission avant le 31 octobre.

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses, Nông Thi Hà, a souligné l'engagement ferme du gouvernement à réduire rapidement et durablement la pauvreté. Cependant, en mars 2024, plus de 300.000 ménages à travers le pays vivaient encore dans des logements précaires, et certaines n'avaient même pas de toit.

Avec la ferme volonté de concrétiser rapidement le souhait d'offrir un foyer chaleureux aux personnes pauvres et vulnérables, et de mettre en œuvre la politique inscrite dans la Résolution 42 du Parti, le Premier ministre a donné des directives strictes et lancé un mouvement d'émulation nationale pour éliminer ces habitations sur tout le territoire dès cette année.

Bilan prometteur et soutien massif

Depuis le début du lancement du programme, ce sont plus de 125.000 logements qui ont été remis aux foyers nécessiteux en situation difficile. En outre, plus de 26.300 maisons ont été attribuées à des familles méritantes et plus de 51.400 constructions ont été réalisées dans le cadre des programmes nationaux.

Infographie : VNA/CVN

À ce jour, près de 1.200 milliards de dôngs ont été transférés aux localités concernées.

En outre, le secteur bancaire a également lancé un mouvement où chaque cadre et employé contribue au moins un jour de salaire pour financer la suppression de 1.000 logements temporaires et délabrés.

Par ailleurs, l'armée a contribué à hauteur de plus de 600 milliards de dôngs et mobilisé plus de 21.000 officiers et soldats, totalisant plus de 76.500 journées de travail pour soutenir cette initiative.

Au niveau local, la province de Binh Dinh est un exemple en termes de créativité et de rapidité, ayant éliminé en trois mois les 4.411 logements précaires. D'autres modèles exemplaires incluent les provinces de Nghê An, Hà Tinh, Binh Phuoc, Son La, entre autres.

Au-delà du logement : assurer une sortie durable de la pauvreté

Selon la vice-ministre des Affaires ethniques et religieuses, la remise de maisons foyers en situation difficile ne représente que la première étape.

Photo : Quy Trung/VNA/CVN

Un soutien et un partage supplémentaires sont essentiels pour garantir des moyens de subsistance stables, leur permettant de sortir durablement de la pauvreté.

Du côté de l’État, il est impératif d'investir dans l'amélioration des infrastructures, notamment transports, télécommunications et électricité. Cela vise à assurer un meilleur accès des populations aux services sociaux. Il est également crucial de sensibiliser et de renforcer la capacité d'auto-protection face aux catastrophes naturelles, tout en créant des emplois stables.

Les autorités locales doivent élaborer des plans de formation pour les travailleurs des zones en difficulté, avec la possibilité de les orienter vers des zones industrielles ou des opportunités à l'étranger. La création de fonds dédiés au soutien des ménages pauvres est également une priorité.

Cependant, Nông Thi Hà reconnaît qu'il reste un défi de taille pour respecter le calendrier et achever l'élimination des logements temporaires à l'échelle nationale d'ici le 31 octobre.

Les localités qui n'ont pas encore atteint leurs objectifs doivent renforcer leur leadership et lancer immédiatement les travaux de construction, au plus tard en juin. Cela permettra de terminer ou de presque terminer les travaux d'ici fin octobre, en accordant une priorité particulière aux familles ayant des personnes méritantes.

Face aux difficultés de financement, le Premier ministre a ordonné aux localités d'avancer les fonds locaux nécessaires, dans la mesure de leurs moyens. Le gouvernement s'engage à transférer rapidement les aides financières conformément aux règles.

Binh Minh - Câm Sa/CVN