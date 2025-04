Quang Tri déterminée à achever l'élimination de l'habitat précaire avant le 30 juin

L'une des priorités de la province de Quang Tri (Centre) dans les prochains mois est d'accélérer l'élimination des logements temporaires et délabrés pour les ménages pauvres, les familles méritantes de la révolution, et ce avant le 30 juin, a déclaré Nguyên Long Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti lors d'une conférence tenue jeudi 3 avril.

Photo : VNA/CVN

L'événement visait à évaluer la situation socio-économique de la localité du premier trimestre 2025 et à discuter des orientations et des priorités pour le deuxième trimestre.

Selon Hà Sy Dông, président par intérim du Comité populaire provincial, Quang Tri compte actuellement 7.369 ménages ayant besoin d'aide au logement, dont 4.214 nécessitent la construction de nouvelles maisons et 3.155 ont besoin de réparations. Le coût total de ces travaux est estimé à plus de 361 milliards de dôngs (14,4 millions de dollars).

Au premier trimestre 2025, Quang Tri a alloué des fonds pour soutenir 2.851 ménages. À ce jour, 887 maisons ont été achevées et 1.870 sont en cours de construction. Grâce à une forte détermination politique, à la participation des autorités à tous les niveaux et au consensus de la population, la province de Quang Tri vise à éliminer les habitats précaires, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des populations et à promouvoir le bien-être social.

VNA/CVN