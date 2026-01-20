XIVe Congrès national du Parti

La ville de Hai Phong : confiance, ambition et nouvel élan

À l’occasion du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Lê Tiên Châu, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de l’Assemblée nationale de la ville de Hai Phong, a partagé avec la presse ses analyses et orientations sur le rôle et la position de la ville dans le processus de développement national.

Lê Tiên Châu a également souligné la responsabilité du Comité municipal du Parti et des autorités locales dans la mise en œuvre concrète des grandes orientations et politiques du Parti et de l’État.

Selon lui, l’année 2025 constitue un jalon particulièrement important, marquée par le déploiement à l’échelle nationale de la réforme la plus vaste jamais engagée en matière de réorganisation et de rationalisation de l’appareil administratif, ainsi que par la première mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux. Dans ce contexte, Hai Phong a toujours bénéficié de l’attention soutenue, de l’appui et de l’accompagnement particulier du Parti et de l’État au niveau central.

Sur le plan socio-économique, Hai Phong affiche des résultats remarquables. En 2025, le taux de croissance du GRDP de la ville a atteint 11,81%, le plus élevé parmi les six municipalités relevant directement du pouvoir central, faisant de Hai Phong la première localité du pays à maintenir une croissance à deux chiffres pendant onze années consécutives. La taille de l’économie locale s’est approchée de 30 milliards de dollars, se classant au troisième rang national. Les recettes budgétaires ont atteint près de 197.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 33,6% par rapport aux prévisions assignées par le Centre, tandis que les recettes intérieures ont, pour la première fois, dépassé le seuil de 104.000 milliards de dôngs.

Les investissements domestiques ont enregistré un niveau record, atteignant près de 421.000 milliards de dôngs, soit 9,5 fois plus que l’année précédente. Le volume de marchandises transitant par les ports a été estimé à 213 millions de tonnes, les exportations ont dépassé 50 milliards de dollars, l’investissement social total s’est élevé à 321.000 milliards de dôngs et le nombre de visiteurs a franchi la barre des 14,4 millions. Ces performances confirment le rôle de Hai Phong en tant que pôle majeur de croissance de l’économie nationale.

Parallèlement au développement économique, la ville applique de manière constante le principe plaçant l’être humain au centre de toutes les politiques, en faisant de l’amélioration du niveau de vie de la population un objectif fondamental. En 2025, Hai Phong a mobilisé d’importantes ressources en faveur du bien-être sociale, conformément au principe de "ne laisser personne de côté". La ville a achevé l’élimination des logements précaires pour 1.453 ménages, construit 10.775 logements sociaux - dépassant l’objectif fixé par le gouvernement - et permis à 100% des communes d’atteindre, pour l’essentiel, les normes de la nouvelle ruralité.

Après la fusion administrative, 41 politiques spécifiques ont été promulguées et appliquées de manière uniforme, parallèlement à de nombreuses mesures en faveur de la santé, de l’éducation, de l’attraction des talents et de la prise en charge des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation.

S’agissant de ses atouts de développement, Hai Phong bénéficie d’une position géographique stratégique, constituant la principale porte maritime du delta du fleuve Rouge et de l’ensemble du Nord du pays, tout en jouant un rôle clé dans la coopération économique Vietnam - Chine et l’intégration internationale. La ville figure parmi les rares localités disposant de l’ensemble des cinq modes de transport, jetant ainsi des bases solides pour devenir un grand centre national de transport et de logistique.

Hai Phong façonne actuellement un vaste espace industriel et de services, avec des zones économiques clés, 43 parcs industriels et 80 clusters industriels, en privilégiant le développement de parcs industriels écologiques, intelligents et de haute technologie. Le système portuaire moderne, en particulier le port en eau profonde de Lach Huyên, conjugué à un dense réseau de ports maritimes et fluviaux, contribue à la constitution d’une chaîne logistique intégrée, étroitement connectée aux chaînes de valeur mondiales.

Un nouvel élan important provient de l’adoption par l’Assemblée nationale de la Résolution N°226, autorisant Hai Phong à expérimenter des mécanismes et politiques spécifiques, ainsi qu’à établir une zone de libre-échange bénéficiant de niveaux d’incitation élevés. La ville espère que cette zone deviendra une destination privilégiée pour les grands groupes, générant une forte valeur ajoutée au sein des chaînes d’approvisionnement internationales.

À l’avenir, Hai Phong se concentrera ses efforts sur l’achèvement des infrastructures logistiques, le développement des modèles de ports numériques et de logistique intelligente, l’accélération de la transformation numérique et de l’application des technologies modernes, le développement des ressources humaines de haute qualité, l’attraction d’investisseurs stratégiques, ainsi que la poursuite résolue d’une croissance verte et durable, étroitement associée à la garantie de la défense, de la sécurité et de la souveraineté maritime.

Avec une confiance renouvelée, une grande ambition et une détermination affirmée, s’appuyant sur la tradition de la "Ville portuaire héroïque", le Parti, les autorités et la population de Hai Phong sont résolus à contribuer activement à la mise en œuvre victorieuse de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti, participant ainsi de manière significative à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à l’horizon 2045.

