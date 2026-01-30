Résolution 57 : la tech vietnamienne en pleine accélération

En 2025, les entreprises technologiques ont contribué à hauteur de 2,5% du PIB vietnamien, un niveau inédit qui confirme la montée en puissance du secteur numérique et industriel du pays. Derrière cette progression, une dynamique claire : la maîtrise croissante des technologies clés et stratégiques par les groupes nationaux, réduisant progressivement la dépendance envers les géants étrangers.

>> L’IA et la 5G ouvrent une nouvelle ère pour l’économie numérique vietnamienne

>> Le Vietnam accélère le déploiement de la 5G

>> La couverture 5G au Vietnam passe de moins de 1% à près de 90% en deux ans

Photo : CTV/CVN

Le 16 janvier, le groupe militaro-industriel Viettel a lancé la construction de la première usine vietnamienne de semi-conducteurs, un jalon majeur pour l’industrie nationale. Dans le même temps, le groupe CMC a enregistré six missions nationales pour 2026, dont un ambitieux projet de cloud souverain. VNPT, de son côté, poursuit ses recherches dans les technologies stratégiques, notamment la conception de puces électroniques. Autant de signaux qui laissent entrevoir une nouvelle phase d’expansion pour l’écosystème technologique vietnamien.

Moteurs de la croissance technologique

Les performances financières de Viettel illustrent cette dynamique. En 2025, son chiffre d’affaires consolidé a atteint 220.400 milliards de dôngs, en hausse de 13,8%, dépassant les objectifs fixés. Le bénéfice avant impôt s’est établi à 56.800 milliards, tandis que la contribution au budget de l’État a frôlé 40.900 milliards. Sur le plan des infrastructures, l’opérateur a déployé à un rythme record 23.500 stations 5G au second semestre, portant le total à 30.000. Son réseau 5G, le plus vaste du pays, dessert déjà 12,6 millions d’abonnés, en ligne avec l’objectif d’une couverture nationale d’ici 2030.

VNPT s’est affirmé comme pilier technique de la transformation numérique de l’administration. À partir du 1er juillet 2025, date d’entrée en fonction du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux, le groupe a assuré la continuité et la sécurité des systèmes publics. Le réseau de transmission a été entièrement modernisé, la bande passante doublée et la connectivité étendue jusqu’aux communes les plus reculées, y compris près de 200 zones autrefois mal couvertes. L’opérateur a également introduit des chatbots d’IA et des robots d’automatisation pour assister les fonctionnaires et guider les citoyens dans leurs démarches en ligne, amorçant la transition vers un modèle "administration numérique - citoyen numérique".

Photo : VNA/CVN

CMC, pour sa part, s’est vu confier deux missions nationales en 2025 : le développement d’un cloud souverain et d’une plateforme d’intelligence artificielle dédiée au secteur juridique. Selon ses dirigeants, cette reconnaissance consacre la capacité des entreprises vietnamiennes à maîtriser des technologies complexes, tout en imposant des standards élevés en matière de qualité, de sécurité et de déploiement à grande échelle.

À la conquête des technologies clés

Viettel a fait de l’intelligence artificielle un axe stratégique central. Le groupe a développé plusieurs briques technologiques fondamentales : un grand modèle de langage en vietnamien, des agents conversationnels de nouvelle génération, ainsi que des solutions d’infrastructures intelligentes telles que les jumeaux numériques et des systèmes d’exploitation pour robots autonomes basés sur la cartographie 3D SLAM. Près de 60 de ses produits et services numériques ont été distingués par des prix internationaux.

L’entreprise contrôle désormais l’ensemble de l’écosystème 5G, déployant massivement des stations 32T32R et exportant pour la première fois des équipements 5G "Make in Vietnam". Elle participe également à la recherche et au développement de 9 des 11 technologies stratégiques nationales identifiées, couvrant notamment l’aérospatial, l’économie à basse altitude et la production de semi-conducteurs.

L’année écoulée a aussi été marquée par le lancement de trois centres de données de grande et très grande capacité à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Début 2026, Viettel a poursuivi sur cette lancée avec la construction de l’usine nationale de semi-conducteurs au parc de haute technologie de Hòa Lac, sur 27 ha. Cette infrastructure est appelée à devenir un pôle de référence pour la recherche, la conception, les tests et la fabrication de puces.

Lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce projet concrétisait la stratégie nationale de développement de l’industrie des semi-conducteurs et jetait les bases d’une intégration plus profonde du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales, fondée sur la science, la technologie et l’innovation.

Les ambitions de Viettel ne se limitent pas au civil. Son président-directeur général, le général de corps d’armée Tào Duc Thang, a rappelé la volonté du groupe d’assumer les missions technologiques les plus complexes au service de la défense et du développement national. En 2025, l’entreprise a notamment testé avec succès un nouveau système d’armement stratégique à longue portée et produit en série plusieurs équipements clés destinés au ministère de la Défense, avec l’objectif affiché d’une autonomie industrielle complète.

Investir les secteurs stratégiques

VNPT s’illustre également par le développement de technologies stratégiques "Make in Vietnam". Le groupe conçoit des modèles d’IA générative couvrant le langage, l’image, le son et les données. Son modèle de langage vietnamien se distingue par une compréhension approfondie de la culture, de l’histoire et de la géographie nationales, permettant de traiter des problématiques spécifiques au pays.

Photo : CTV/CVN

L’opérateur déploie par ailleurs des jumeaux numériques urbains et une cartographie nationale 3D intégrant infrastructures, environnement, transport, logistique, éducation, santé et commerce, du sous-sol à l’espace satellitaire. Ces outils alimentent des centres de supervision intelligents installés au sein des ministères et des collectivités, où la gestion publique s’appuie désormais sur des données en temps réel.

VNPT développe également un assistant d’IA pour l’administration publique et une plateforme de bureau numérique intégrant l’IA générative, offrant aux agents un environnement de travail unifié pour le traitement des dossiers et la gestion quotidienne.

Chez CMC, le président Nguyên Trung Chinh affirme une stratégie d’investissement soutenue et de long terme, couvrant infrastructures, technologies de base, données et formation de talents. L’objectif : déployer efficacement les missions nationales confiées et créer des plateformes numériques reproductibles, au service du secteur public comme du marché, afin de contribuer à un Vietnam plus autonome et prospère à l’ère numérique.

Thao Nguyên/CVN