Le tilapia vietnamien gagne du terrain sur le marché américain

Selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le chiffre d’affaires a atteint 53,15 millions de dollars en 2025, soit une hausse de 173% par rapport à 2024, représentant 54% des exportations totales de tilapia du pays. Les États-Unis se sont ainsi imposés comme premier marché importateur, illustrant à la fois une forte demande et la capacité des entreprises vietnamiennes à saisir les opportunités dans un contexte mondial instable.

Le filet de tilapia, produit phare de la croissance

La dynamique repose surtout sur le segment du filet de tilapia. Les exportations de filet de tilapia vers les États-Unis ont atteint 40 millions de dollars, en hausse de 499% par rapport à l’année précédente. Ce succès reflète les habitudes de consommation américaines, privilégiant des produits pratiques, faciles à cuisiner et réguliers en qualité. Les tilapias entiers frais ou surgelés ont progressé plus modestement (+4%, soit 13 millions de dollars), tandis que les produits transformés et le poisson séché ont respectivement reculé de 39% et 68%.

Cette croissance s’explique aussi par les bouleversements de l’offre mondiale. La Chine, premier exportateur mondial, reste pénalisée par des droits de douane élevés (55 %), réduisant sa compétitivité aux États-Unis. Le Brésil, frappé à son tour par une taxe de 50 % depuis août 2025, doit réorienter ses ventes. Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes ont investi dans l’élevage et la transformation, notamment les filets surgelés, profitant de coûts de production compétitifs et d’une offre stable pour renforcer leur présence sur le marché américain.

Perspectives et défis

Selon les prévisions de la VASEP, si les États-Unis demeurent un débouché clé à court terme, une dépendance trop forte comporte des risques face aux évolutions de la politique commerciale. Pour assurer un développement durable, le secteur vietnamien doit améliorer la qualité, obtenir davantage de certifications internationales et investir dans la sélection des souches, dans les technologies d’élevage et dans la transformation avancée. Ces efforts permettront non seulement de consolider la croissance aux États-Unis, mais aussi d’ouvrir progressivement l’accès à des marchés exigeants comme l’Union européenne, renforçant ainsi la position du tilapia vietnamien sur la scène mondiale.

