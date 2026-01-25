Dà Nang : futur hub financier, moteur de croissance du marché immobilier

La ville côtière du Centre, Dà Nang, s’engage actuellement dans une phase de développement particulièrement prometteuse, portée par une modernisation massive de ses infrastructures et le lancement ambitieux du Centre financier international (CFI).

La synergie stratégique transforme la métropole en un pôle d’attraction majeur pour les investisseurs immobiliers.

L’émergence du CFI à Dà Nang constitue un facteur clé pour dynamiser le développement du marché immobilier de la ville. Forte de ses atouts en matière d’infrastructures numériques et de qualité du cadre de vie, Dà Nang est appelée à capter d’importantes ressources provenant des entreprises financières, notamment des organisations opérant dans les domaines des technologies et de la finance numérique.

Le projet du CFI à Dà Nang sera mis en œuvre en trois phases, dont la première prévoit la construction d’une tour de bureaux de 27.000 m². L’objectif est d’attirer des organisations financières et des entreprises de fintech, tout en servant de plateforme d’expérimentation pour les modèles d’actifs numériques. Lors des phases suivantes, le site connaîtra un développement soutenu, avec des terrains en bord de mer et des parcs logiciels appelés à former un pôle financier et technologique de niveau international.

Ces espaces devraient accueillir des organisations financières nationales et étrangères, ouvrant des perspectives pour des projets immobiliers haut de gamme destinés aux experts internationaux.

En parallèle, le développement de la Zone de libre-échange de Dà Nang, s'étendant sur plus de 1.880 hectares, renforce considérablement l'attractivité territoriale. Cet ouvrage, qui simplifie les procédures douanières et offre des incitations fiscales attractives, est conçu pour connecter directement avec le Parc de haute technologie et le futur port en eau profonde de Liên Chiêu.

Selon Nguyên Minh Tuân, directeur de la Société de conseil en investissement immobilier Minh Tuân, la mise en œuvre de la Zone de libre-échange agira comme un levier puissant pour l'immobilier industriel et logistique, tout en créant un besoin pressant en logements pour la main-d'œuvre.

Un autre projet d’infrastructure majeur ayant un impact significatif sur le marché immobilier de Dà Nang est le port en eau profonde de Liên Chiêu, dont l’achèvement est prévu en 2026. Le port de Liên Chiêu devrait alléger la charge du port de Tiên Sa, tout en devenant une porte d’entrée stratégique pour les régions du Centre du pays et les pays voisins.

En outre, Dà Nang continue de s’imposer comme le pôle leader du Centre du Vietnam dans l’immobilier de villégiature. Après une longue période de stagnation liée à des obstacles juridiques, le marché du condotel connaît une reprise soutenue grâce aux évolutions du cadre légal. Selon Dô Thu Hang, la reconnaissance du droit de propriété des condotels dans la Loi sur le logement de 2023 ouvre de larges perspectives, avec une hausse attendue de l’offre de condotels et de villas balnéaires.

La reprise du tourisme, le redressement des taux d’occupation hôteliers et les politiques de soutien locales renforcent l’attractivité de l’investissement. Appuyée par des projets d’infrastructures et financiers d’envergure, Dà Nang confirme son potentiel durable comme destination phare de l’investissement immobilier.

