Hanoï renforce le contrôle du marché à l’approche du Nouvel An lunaire 2026

Les autorités intensifient la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les atteintes à la sécurité alimentaire durant la haute saison de consommation.

Photo : ND/CVN

À l’approche du Têt Binh Ngo (Nouvel An lunaire du Cheval 2026) et de la saison des festivals printaniers, Hanoï durcit la surveillance du marché. Conformément aux directives du Comité populaire municipal et du Comité directeur 389, le Service de gestion du marché de la capitale a lancé une campagne de contrôle renforcé couvrant la fin de l’année 2025, le Nouvel An occidental, le Têt traditionnel et les premières fêtes du printemps.

Cette mobilisation vise à prévenir les déséquilibres de l’offre et de la demande, à stabiliser les prix et surtout à endiguer la circulation de produits illicites ou nuisibles à la santé des consommateurs.

Contrôles ciblés

Les forces de gestion du marché travaillent en étroite collaboration avec la police, les douanes, les services fiscaux et d’autres unités spécialisées. Ensemble, elles suivent de près l’évolution de l’offre, anticipent les fluctuations et identifient en amont les axes de transport, les zones sensibles, les catégories de marchandises et les groupes d’acteurs à haut risque.

L’objectif est de détecter rapidement les infractions, de démanteler les réseaux organisés et de bloquer efficacement les activités de contrebande, de fraude commerciale ainsi que la production et la distribution de contrefaçons.

Une attention particulière est accordée aux secteurs exposés à de fortes dérives, notamment le commerce en ligne, le marché intérieur et les flux transitant par l’aéroport international. Les contrôles portent prioritairement sur les biens de grande consommation et ceux susceptibles de présenter des infractions fréquentes : carburants, gaz, alcool, tabac, médicaments, cosmétiques, compléments alimentaires, lait, confiseries, boissons, appareils électroniques, articles ménagers, intrants agricoles et denrées issues de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche.

La municipalité exige un renforcement strict de la discipline au sein de l’appareil administratif. Toute manifestation de corruption, de collusion ou de protection de filières illégales doit être sévèrement sanctionnée. La responsabilité des dirigeants locaux est clairement engagée : en cas d’infractions graves et persistantes sur leur territoire, des mesures disciplinaires pourront être envisagées.

Sur le plan opérationnel, le Service de l’industrie et du commerce est chargé de suivre l’évolution de l’offre, de la demande et des prix, tout en orientant les équipes d’inspection vers un contrôle renforcé des marchandises en circulation. Les infractions liées à la contrebande, à la contrefaçon, au commerce électronique et à la sécurité alimentaire figurent parmi les priorités.

De son côté, la Police de Hanoï concentre ses efforts sur l’ouverture d’enquêtes spécialisées et le démantèlement des filières organisées. Les dossiers impliquant évasion fiscale ou usage de fausses factures font l’objet d’investigations approfondies et de poursuites judiciaires rigoureuses.

Les douanes de la ville intensifient la surveillance aux points d’entrée, en particulier à l’aéroport international de Nôi Bài, tandis que l’administration fiscale renforce la lutte contre les pertes budgétaires, contrôle étroitement les factures et les documents comptables et inspecte davantage les activités commerciales opérant sur les plateformes numériques.

Photo: ND/CVN

Les services sectoriels - santé, agriculture et environnement, sciences et technologies, culture et sports, construction - multiplient les inspections relevant de leurs domaines respectifs, avec un accent sur les produits pharmaceutiques, cosmétiques, denrées alimentaires, intrants agricoles, matériaux de construction, droits de propriété intellectuelle et normes de qualité.

À l’échelle locale, les autorités communales et de quartier sont appelées à jouer un rôle de vigie de proximité, à détecter rapidement les irrégularités et à les traiter sans délai, tout en menant des actions de sensibilisation pour dissuader la population de participer ou de prêter main-forte aux circuits illégaux.

Vague d’inspections

Ces dernières semaines, la mise en œuvre du plan municipal a donné lieu à plusieurs vagues d’inspections intensives. Les forces compétentes ont découvert et traité de nombreuses affaires liées à la contrebande, à la contrefaçon et à la commercialisation de denrées d’origine douteuse, notamment à l’approche imminente du Têt Binh Ngọ 2026.

À mesure que la fête approche, les opérations se succèdent à un rythme soutenu. De nombreux lots de marchandises en infraction ont été interceptés avant d’atteindre les circuits de distribution.

Entre le début du mois de décembre 2025 et la mi-janvier 2026, plus de 1.400 dossiers ont fait l’objet de contrôles. Près de 1.300 infractions ont été sanctionnées, principalement pour contrebande, fraude commerciale et manquements aux règles de sécurité alimentaire.

De nombreux biens de consommation courante ont été bloqués à temps, limitant ainsi les risques pour la santé publique et contribuant à assainir le marché pendant la période de forte demande.

Thao Nguyên/CVN