La transformation numérique au service des habitants et des visiteurs à Cô Tô

Le 9 juillet, la zone spéciale de Cô Tô (province de Quang Ninh) a lancé officiellement l'application "CÔ TÔ Digital", une plateforme numérique moderne, conviviale et intelligente destinée à renforcer les liens entre les autorités, les habitants et les touristes.

Photo : VNA/CVN

Plus qu'un simple outil d'information, "CÔ TÔ Digital" devient un compagnon indispensable pour toute personne séjournant sur l'île. Grâce à une interface intuitive, l'application propose une multitude de services pratiques : horaires des bateaux, adresses de restaurants et d'hôtels, informations historiques et culturelles, découverte des sites touristiques, traditions insulaires, festivals, suggestions de lieux attractifs. Elle permet également aux utilisateurs d'envoyer des suggestions ou signalements aux autorités locales, ainsi que de consulter la météo, les actualités ou les événements à venir.

Cette initiative vise à faire de Cô Tô une destination touristique "intelligente, conviviale et durable", garantissant une expérience transparente, sûre et accueillante pour tous.

Cô Tô séduit par ses paysages préservés - mer turquoise, plages de sable blanc, forêts luxuriantes - et par l'identité culturelle riche de ses habitants résilients. Forte de ces atouts, l'île confirme sa place comme l'une des destinations les plus uniques et prometteuses du Nord du Vietnam.

Cô Tô s'engage à développer un tourisme vert, sûr et distinctif, en harmonie avec la préservation et l'innovation.

VNA/CVN