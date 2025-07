Quang Ninh

Cô Tô, l'émeraude verte du tourisme durable

Ces dernières années, la zone économique spéciale de Cô Tô connaît une profonde transformation dans le secteur du tourisme, en s’orientant vers un développement plus professionnel avec des services et produits touristiques de haute qualité.

En 2023, le Comité populaire de Quang Ninh a autorisé la mise en place d’activités de plongée sous-marine à Vung Tron, aux îlots de Hòn Chim et Ông Tich, situés dans la zone économique spéciale de Cô Tô. Grâce à cela, l’île devient le seul site du Nord à proposer ce type de tourisme.

Exploités par la Sarl de découverte de Cô Tô, les circuits aquatiques offrent aux visiteurs des expériences immersives telles que la plongée en apnée (snorkeling), la plongée sous-marine (scuba diving) et la marche sous-marine (seawalker). Dans une démarche respectueuse de l’environnement, un service de transport en véhicules électriques permet d’acheminer les touristes depuis leur hébergement jusqu’au quai, avant d’embarquer en canoë vers les zones de récifs coralliens.

Avant la plongée, les participants bénéficient d’une initiation aux techniques de base et de consignes essentielles visant à minimiser leur impact sur l’écosystème corallien. Chaque plongeur est accompagné individuellement par un instructeur dédié, garantissant sécurité et encadrement personnalisé. Activité à la fois exploratoire et écologique, la plongée sous-marine requiert une vigilance particulière quant à la protection de l’environnement.

“La préservation de l’écosystème marin est une priorité absolue. C’est pourquoi nos activités touristiques sont menées en parallèle avec la protection de l’environnement. Nos employés participent activement à la collecte des déchets, et nous encourageons les voyageurs à contribuer au nettoyage des fonds marins ainsi qu’à la restauration d’espèces coralliennes rares”, a confié Pham Van Duc, directeur de la Sarl de découverte de Cô Tô.

Cô Tô a également lancé deux nouvelles expériences : l’apnée libre et la plongée avec nageoire de sirène. Ces activités permettent aux touristes de réaliser leurs rêves d’enfance, en se transformant en sirènes nageant dans les eaux cristallines, en communion avec la mer, tout en repartant avec une série de photos inoubliables. Bien plus qu’un sport nautique, la plongée devient une expérience régénératrice, un véritable voyage intérieur pour retrouver l’équilibre de l’esprit.

Ici, chaque matin ne commence pas par une alarme, mais par le bruit des vagues, le chant des oiseaux et une paix absolue. Pas de klaxons ni de pollution : seulement le vent, le soleil, la mer - et l’occasion rare de se connecter pleinement aux merveilles de la nature.

Les choses les plus simples deviennent les souvenirs les plus précieux : découvrir la beauté sauvage de l’île, admirer le lever et le coucher du soleil, qui surgit à l’est et disparaît lentement à l’ouest, peignant un tableau enchanteur où la mer et la nature se fondent harmonieusement.

Vers un développement durable

Pour faire de Cô Tô une destination phare du tourisme écologique maritime, les autorités locales misent sur une stratégie de développement axée sur la durabilité et le respect de l’environnement. Cela passe d’abord par une planification rigoureuse du territoire et un contrôle attentif de la capacité d’accueil, afin d’éviter toute pression excessive sur les ressources naturelles. La préservation des écosystèmes marins et forestiers reste au cœur des priorités, dans un souci de protection la richesse biologique de l’île.

Le développement de produits touristiques dits “verts” s’intensifie, mettant en valeur le tourisme communautaire, les expériences de pêche traditionnelle et les activités en lien direct avec la nature, le tout accompagné d’actions concrètes de sensibilisation à la protection de l’environnement. Les infrastructures suivent cette même logique, avec une priorité donnée aux énergies renouvelables, à l’utilisation de toilettes biologiques et à des modes de transport non polluants.

Un effort important est mené auprès des habitants pour renforcer leur implication. À travers des programmes d’éducation et des campagnes de communication, comme l’initiative “Cô Tô sans sacs plastiques”, la population est encouragée à adopter une approche plus responsable et durable du tourisme.

En parallèle, la promotion touristique est renforcée par la construction de la marque “Cô Tô, l’île verte sans déchets” et le développement de chaînes de tourisme vert en coopération avec les localités voisines.

En 2025, Cô Tô ambitionne d’attirer plus de 300.000 visiteurs, tout en misant sur un tourisme de qualité, avec pour objectifs d’allonger la durée moyenne des séjours et de favoriser des dépenses touristiques plus élevées.

Les autorités locales entendent également lancer un projet pilote dédié aux loisirs nautiques et aux circuits inter-îles. Cette initiative, perçue comme une étape stratégique vers un développement durable du tourisme maritime et insulaire, vise à positionner Cô Tô comme une destination "verte, durable et sûre" au sein de la province de Quang Ninh et du Nord du pays.

Texte et photos : Nguyên Thành - Trung Nghia/CVN