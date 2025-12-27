Site Politico

Zelensky "n'a rien tant que je ne donne pas mon accord", assure Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky "n'a rien tant que je ne donne pas mon accord" , a déclaré vendredi 26 décembre le président américain Donald Trump dans une interview exclusive accordée au site Politico, deux jours avant sa rencontre avec M. Zelensky en Floride au sujet d'un plan de paix visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien qui dure depuis près de quatre ans.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux dirigeants devraient discuter du cadre d'un nouveau plan de paix en 20 points, comprenant notamment une proposition de zone démilitarisée, la gestion de la centrale nucléaire de Zaporijjia, le contrôle territorial du Donbass et les garanties de sécurité américaines après la fin du conflit.

L'offre de M. Zelensky concernant cette zone démilitarisée est assortie d'une condition essentielle : que la Russie retire ses forces d'une partie correspondante du territoire de l'oblast de Donetsk, selon Politico.

"Nous verrons donc ce que (Volodymyr Zelensky) a à offrir, a dit Donald Trump. Je pense que cela va bien se passer avec lui. Je pense que cela va bien se passer avec (le président russe Vladimir) Poutine". M. Trump a aussi dit qu'il comptait s'entretenir avec ce dernier "bientôt".

De tels propos "soulignent à quel point le sort de l'Ukraine dépend de sa capacité à convaincre Trump qu'elle fait suffisamment de concessions pour satisfaire un président qui, parfois, semble enclin à se rapprocher de la Russie si cela permet de mettre fin à la guerre", a commenté Politico.

M. Zelensky avait indiqué vendredi 26 décembre être prêt à soumettre à référendum un plan de paix visant à mettre fin à la crise ukrainienne si la Russie acceptait un cessez-le-feu d'au moins 60 jours, selon le site d'information américain Axios.

Lors d'une interview téléphonique accordée vendredi 26 décembre à ce média, Volodymyr Zelensky a dit qu'il souhaitait toujours négocier une meilleure position sur la question territoriale. Mais ce plan exigeant une décision "très difficile" sur cette question, il estime que la meilleure voie à suivre sera de soumettre à référendum l'ensemble des 20 points que ce plan contient.

À ce sujet, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a estimé que le plan publié par l'Ukraine et approuvé par les États-Unis "diffère radicalement" des accords conclus entre Washington et Moscou.

"Nous savons que ce plan diffère radicalement - si tant est qu'on puisse parler de plan - des 27 points sur lesquels nous avons travaillé avec la partie américaine ces dernières semaines, depuis début décembre", a-t-il dit, cité par l'Agence de presse russe Interfax.

Xinhua/VNA/CVN