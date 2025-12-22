Les présidents émirati et français s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale

Le président des Émirats arabes unis (EAU) cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane a rencontré dimanche 21 décembre le président français Emmanuel Macron à Abou Dhabi pour discuter des relations bilatérales et de diverses questions régionales d'intérêt commun.

Les deux dirigeants ont fait le bilan du partenariat historique et stratégique entre les deux pays et ont exploré des pistes pour renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'économie, l'investissement, la culture, les énergies renouvelables, les technologies de pointe, l'intelligence artificielle et le développement durable, a rapporté l'Agence de presse officielle émiratie.

La France et les EAU entretiennent des liens étroits en matière de défense, et les EAU sont un important acheteur de matériel militaire français, notamment des avions de chasse. Selon la presse, Paris envisagerait un renforcement de sa coopération avec Abou Dhabi sur son futur programme d'avions de combat, notamment en raison des incertitudes qui planent sur les partenaires européens du projet.

Lors de sa visite aux EAU, M. Macron a également rencontré les troupes françaises stationnées dans le pays. Il a annoncé que la France avait officiellement approuvé le remplacement de son porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, dans le cadre d'un programme de défense à long terme, selon les médias.

Emmanuel Macron effectue une visite de travail aux EAU pour célébrer les fêtes de fin d'année avec les forces françaises déployées à l'étranger et discuter des relations bilatérales et de la stabilité régionale avec les dirigeants émiratis. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le président français a indiqué que ses discussions avec le président émirati avaient porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment afin de soutenir la stabilité au Moyen-Orient.

