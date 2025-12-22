La Somalie renforce la sécurité avant les premières élections locales depuis 60 ans

La Somalie va déployer plus de 10.000 membres des forces de sécurité dans la capitale, Mogadiscio, en prévision des élections locales de jeudi 25 décembre a déclaré dimanche 21 décembre le ministre somalien de la Sécurité, Abdullahi Sheikh Ismail.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes parvenus à sécuriser la ville", a-t-il assuré dans un communiqué.

Ce sont les premières élections au suffrage direct dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis près de 60 ans.

Boycottées par l'opposition qui accuse le gouvernement fédéral de "processus électoral unilatéral", elles verront plus de 1.600 candidats se disputer 390 sièges locaux dans la région de Banadir, celle de la capitale, au Sud-Est du pays.

Près de 400.000 électeurs inscrits sont attendus aux urnes, selon la commission électorale somalienne. Son président, Abdikarim Ahmed Hassan, a annoncé que la circulation serait restreinte le jour du scrutin et que les électeurs seraient transportés aux bureaux de vote en bus.

"C'est un grand moment pour le peuple somalien, qui assiste à des élections pour la première fois en près de soixante ans", a-t-il assuré.

APS/VNA/CVN