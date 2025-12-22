La Thaïlande discutera des détails du cessez-le-feu avec le Cambodge le 24 décembre

>> Les dirigeants thaïlandais et cambodgien restent ouverts aux négociations
>> La réunion extraordinaire consacrée au conflit Thaïlande - Cambodge se tient à Kuala Lumpur
|Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, le 22 décembre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Lors d'une conférence de presse après la réunion extraordinaire convoquée pour traiter du conflit en cours, le ministre a déclaré que la Thaïlande se réjouissait de traiter les questions pertinentes par le biais de canaux bilatéraux, ajoutant que les discussions concernant le cessez-le-feu se dérouleraient dans le cadre du Comité général des frontières.
La réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN visant à traiter du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge s'est tenue lundi 22 décembre à Kuala Lumpur, alors que le groupe régional cherche à promouvoir la désescalade.
Xinhua/VNA/CVN