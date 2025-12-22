icon search
La Thaïlande discutera des détails du cessez-le-feu avec le Cambodge le 24 décembre

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, a déclaré lundi 22 décembre, à l'issue de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, que la Thaïlande se félicitait de la reprise des discussions sur un cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge et qu'elle discuterait plus en détail des modalités de ce cessez-le-feu lors d'une autre réunion avec le Cambodge le 24 décembre.

>> Les dirigeants thaïlandais et cambodgien restent ouverts aux négociations

>> La réunion extraordinaire consacrée au conflit Thaïlande - Cambodge se tient à Kuala Lumpur

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, le 22 décembre. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse après la réunion extraordinaire convoquée pour traiter du conflit en cours, le ministre a déclaré que la Thaïlande se réjouissait de traiter les questions pertinentes par le biais de canaux bilatéraux, ajoutant que les discussions concernant le cessez-le-feu se dérouleraient dans le cadre du Comité général des frontières.

La réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN visant à traiter du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge s'est tenue lundi 22 décembre à Kuala Lumpur, alors que le groupe régional cherche à promouvoir la désescalade.

Xinhua/VNA/CVN

