Zelensky discute avec les dirigeants français, britannique et allemand un plan proposé par les États-Unis

>> Les dirigeants européens et Zelensky vont rencontrer Trump à Washington
>> Trump, Zelensky et les dirigeants européens tiennent des discussions multilatérales à la Maison Blanche
>> Rencontre entre les dirigeants ukrainien et canadien
|Le président français Emmanuel Macron (droite) et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors de leur rencontre à Paris le 4 septembre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
M. Zelensky a précisé sur X que les participants aux discussions ont coordonné leurs prochaines étapes et convenu que leurs équipes poursuivraient un travail commun.
"Nous coordonnons étroitement nos efforts pour nous assurer que les positions de principe sont prises en compte", a-t-il déclaré.
Roustem Oumierov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité national d'Ukraine, a déclaré vendredi 21 novembre que les délégations ukrainienne et américaine avaient tenu une réunion pour discuter des moyens de parvenir à la paix dans le conflit russo-ukrainien.
"Nous avons discuté des approches pour rétablir une paix juste, de la séquence des prochaines étapes et des formats réalistes pour la poursuite du dialogue", a déclaré M. Oumierov sur Facebook.
L'Ukraine étudie attentivement chaque proposition de ses partenaires, a-t-il souligné.
Xinhua/VNA/CVN