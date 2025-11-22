Zelensky discute avec les dirigeants français, britannique et allemand un plan proposé par les États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi 21 novembre avoir discuté d'un plan de paix proposé par les Éats-Unis lors d'un appel téléphonique conjoint avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

M. Zelensky a précisé sur X que les participants aux discussions ont coordonné leurs prochaines étapes et convenu que leurs équipes poursuivraient un travail commun.

"Nous coordonnons étroitement nos efforts pour nous assurer que les positions de principe sont prises en compte", a-t-il déclaré.

Roustem Oumierov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité national d'Ukraine, a déclaré vendredi 21 novembre que les délégations ukrainienne et américaine avaient tenu une réunion pour discuter des moyens de parvenir à la paix dans le conflit russo-ukrainien.

"Nous avons discuté des approches pour rétablir une paix juste, de la séquence des prochaines étapes et des formats réalistes pour la poursuite du dialogue", a déclaré M. Oumierov sur Facebook.

L'Ukraine étudie attentivement chaque proposition de ses partenaires, a-t-il souligné.

