Le PM soudanais de transition dévoile une initiative de paix

Le Premier ministre de transition soudanais, Kamil Idris, a présenté lundi 22 décembre au Conseil de sécurité des Nations unies une initiative de paix visant à mettre fin à la guerre entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR).

Cette initiative, qui comprend un cessez-le-feu, le contrôle et le désarmement des FSR, ainsi que des questions humanitaires, offre un cadre réaliste, applicable et inclusif pour protéger les civils, mettre fin aux atrocités, rétablir l'autorité de l'État et ouvrir la voie à la réconciliation nationale, a-t-il annoncé devant le Conseil de sécurité.

"Nous devons déclarer un cessez-le-feu complet sous surveillance conjointe des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, parallèlement au retrait de la milice rebelle de toutes les zones qu'elle occupe", a déclaré M. Idris.

"Il est nécessaire que les combattants des milices se retirent et se regroupent dans des camps convenus sous supervision conjointe. Cette supervision doit être assurée par les Nations Unies et des acteurs africains et arabes", a-t-il ajouté.

Il est également nécessaire de faciliter le retour en toute sécurité des personnes déplacées à l'intérieur du pays vers leurs régions d'origine, ainsi que le retour volontaire des réfugiés et le flux sans entrave de l'aide humanitaire vers les zones touchées par le conflit, a souligné M. Idris.

Le gouvernement de transition soudanais adoptera des mesures de confiance dans les dimensions politique, économique, sécuritaire et sociale, a-t-il indiqué, s'engageant à organiser des dialogues inter-soudanais entre les acteurs politiques, suivis d'élections libres et équitables sous supervision internationale.

Le Soudan est en proie à un conflit meurtrier depuis le 15 avril 2023, lorsque des combats ont éclaté entre les FAS et les FSR, faisant des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières.

Xinhua/VNA/CVN