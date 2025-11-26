Zelensky se dit prêt à faire évoluer le plan de paix proposé en "accords plus approfondis"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi 25 novembre que le plan de paix préparé par l'Ukraine et les États-Unis à Genève pourrait évoluer vers des "accords plus approfondis" .

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un discours, M. Zelensky a dit avoir discuté du plan avec l'équipe de négociation ukrainienne. "Les principes énoncés dans ce document peuvent évoluer vers des accords plus approfondis. Et il est dans notre intérêt commun que la sécurité soit réelle", a-t-il estimé.

Il a également exprimé son espoir de poursuivre une coopération active avec les États-Unis et leur président Donald Trump.

Plus tôt dans la journée, Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a signalé que M. Zelensky souhaitait rencontrer M. Trump afin de finaliser un accord conjoint sur les conditions de la fin de la crise ukrainienne, a rapporté l'agence de presse Interfax-Ukraine.

Les négociateurs ukrainiens et américains sont parvenus à un accord de principe sur la plupart des aspects du plan de paix proposé par les États-Unis, a confirmé M. Yermak, soulignant que le document avait été considérablement modifié par rapport à la proposition américaine initiale en 28 points. Cependant, M. Zelensky espère négocier les questions territoriales directement avec M. Trump, a ajouté M. Yermak.

Xinhua/VNA/CVN