Conflit frontalier : la Thaïlande et le Cambodge conviennent d'un "cessez-le-feu immédiat"

La Thaïlande et le Cambodge sont convenus samedi 27 décembre d'un "cessez-le-feu immédiat" dans leur conflit frontalier qui a fait au moins 47 morts et près d'un million de déplacés en trois semaines, selon une déclaration conjointe obtenue par l'AFP du côté cambodgien.

"Les deux parties conviennent d'un cessez-le-feu immédiat à compter de la signature de la présente déclaration conjointe, avec effet à 12h00 (heures locales, soit 05h00 GMT) le 27 décembre 2025", indique le document, signé par les ministres de la Défense des deux voisins d'Asie du Sud-Est.

"Les deux parties conviennent de permettre aux civils résidant dans les zones frontalières affectées de rentrer chez eux, dans les plus brefs délais, sans obstruction et en toute sécurité et dignité", ajoute la déclaration conjointe.

Le texte évoque par ailleurs le gel des positions militaires, le déminage des zones frontalières, une coopération policière pour lutter contre la cybercriminalité et la libération par Bangkok de 18 soldats cambodgiens après 72 heures de cessez-le-feu effectif.

Selon les derniers bilans officiels respectifs, 47 personnes ont été tuées au total au cours des trois dernières semaines : 26 côté thaïlandais et 21 côté cambodgien.

Les deux pays s'opposent de longue date sur le tracé de leur frontière de 800 km, décidé pendant la période coloniale française.

