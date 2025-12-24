Les dix événements internationaux les plus marquants de 2025

Au moment où le monde attend le passage à la Nouvelle Année, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a sélectionné les dix événements internationaux les plus marquants de 2025.

1. Les droits de douane américains ravivent les tensions commerciales mondiales

Le 2 avril, le président américain Donald Trump a annoncé l’instauration de droits de douane réciproques allant de 10% à 49% sur la majorité des produits importés, une mesure destinée à protéger la production nationale. Cette décision a bouleversé l’ordre commercial mondial, perturbé les chaînes d’approvisionnement et propulsé le prix de l’or à un niveau record. Face à cette guerre tarifaire, les économies mondiales ont dû ajuster leurs politiques et intensifier les négociations pour parvenir à de nouveaux accords commerciaux. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur niveau le plus critique depuis 2018, marquant une nouvelle étape dans l’escalade des rivalités économiques internationales.

2. Recrudescence du conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge

Le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge s’est intensifié après un affrontement entre les armées des deux pays le matin du 28 mai, affectant gravement les relations bilatérales et la stabilité régionale. L’ASEAN et la communauté internationale ont encouragé une solution diplomatique, conduisant à la signature d’un accord de paix, à la mise en place d’un mécanisme de patrouilles conjointes, à une coopération en matière de sécurité frontalière et à un engagement à renforcer le dialogue bilatéral. Cependant, l’accord de paix a été violé à plusieurs reprises. Les experts mettent en garde contre la fragilité de cet accord en raison de l’historique des conflits entre les deux pays.

3. L’économie mondiale devrait croître de 3,2%

Le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estiment que l’économie mondiale pourrait atteindre un taux de croissance de 3,2% en 2025, ce qui témoigne de la forte capacité d’adaptation de nombreuses économies face à la guerre commerciale mondiale, aux conflits dans plusieurs régions et à la fermeture prolongée du gouvernement américain.

Au cours de l’année, les prix de l’or, du pétrole brut et des actions ont connu de fortes fluctuations. En particulier, le prix de l’or a atteint un niveau historique de 4.053,30 dollars l’once lors de la séance du 23 décembre.

4. L’IA, nouveau champ de bataille de la puissance mondiale

La course à l’intelligence artificielle s’accélère. Les géants technologiques multiplient les modèles d’intelligence artificielle (IA) à faible coût et les solutions d’IA générative, bouleversant la structure et la répartition de la main-d’œuvre à l’échelle planétaire. L’IA n’est plus seulement une innovation : elle s’impose désormais comme un front géopolitique stratégique, où la maîtrise technologique dicte l’équilibre des forces.

En février 2025, Paris a accueilli le Sommet mondial sur l’IA. À l’issue des débats, 61 pays ont signé une déclaration commune appelant à une intelligence artificielle "ouverte, inclusive et éthique", marquant une étape clé dans la gouvernance internationale de cette technologie.

5. Escalade généralisée du conflit au Moyen-Orient

Le Moyen-Orient a connu une escalade sans précédent des tensions, marquée par douze jours et nuits de frappes aériennes mutuelles entre Israël et l’Iran (du 13 au 24 juin). L’offensive s’est ensuite étendue avec une attaque israélienne contre le Qatar, avant que les tensions ne gagnent le Liban et le Yémen.

Malgré des efforts diplomatiques, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu incluant la libération de plusieurs otages. Mais le processus de paix demeure fragile et vulnérable, miné par les calculs stratégiques et le manque de confiance entre les parties.

6. Promotion des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit russo-ukrainien

De nombreux efforts diplomatiques ont été déployés pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, les États-Unis et l'Europe ayant formulé des propositions de paix. Le président américain Donald Trump s'est entretenu séparément avec ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aucune négociation directe entre les dirigeants russe et ukrainien n'a encore été organisée. Pendant ce temps, les combats se poursuivent sous de nouvelles formes, causant de lourdes pertes dans les deux camps.

7. Le monde est témoin d'une année de catastrophes naturelles record

Le changement climatique a atteint des niveaux extrêmes sans précédent, provoquant de graves catastrophes naturelles dans de nombreuses régions du monde : séismes au Myanmar ; tempêtes et inondations dévastatrices dans de nombreux pays d'Asie et des Caraïbes ; incendies de forêt en Grèce, au Canada, aux États-Unis, en Australie… Ces catastrophes naturelles ont fait des milliers de morts, bouleversé la vie de millions de personnes et causé des dommages économiques estimés à 220 milliards de dollars. Dans ce contexte, la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30), qui s'est tenue au Brésil, n'a pas permis de parvenir à un accord sur la réduction de la consommation d'énergies fossiles, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre les efforts mondiaux pour lutter contre le réchauffement climatique.

8. Commémoration du 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme

La Russie, la Chine et de nombreux pays à travers le monde ont célébré le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme, notamment par des défilés sur la Place Rouge à Moscou et sur la Place Tiananmen à Pékin. Cet événement a rappelé la victoire historique, acquise au prix d'immenses sacrifices de la part des nations, et notamment le rôle décisif de l’armée et du peuple soviétiques. Il a également envoyé un message fort quant à la responsabilité mondiale partagée : prévenir l'extrémisme et le néofascisme, et œuvrer pour un monde pacifique, stable et durable.

9. L'ASEAN admet le Timor-Leste comme son 11e membre

L'adhésion officielle du Timor-Leste à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le 26 octobre, constitue une étape importante qui affirme la volonté de renforcer la solidarité interne et d'élargir la coopération régionale. Elle témoigne de l'engagement de l'ASEAN à bâtir une communauté inclusive, garantissant qu'aucun pays d'Asie du Sud-Est ne soit exclu du processus de développement commun. L'admission d'un nouveau membre renforce également la coordination au sein de l'ASEAN pour relever les défis régionaux et mondiaux.

10. Les progrès de la thérapie génique offrent un espoir aux patients atteints de maladies incurables

Au Royaume-Uni, des médecins ont traité avec succès un enfant de 3 ans atteint du syndrome de Hunter, une maladie génétique rare, grâce à une thérapie génique de pointe. Le Service national de santé britannique (NHS) a largement adopté la thérapie Casgevy, basée sur la technologie d'édition génique CRISPR, pour traiter les patients atteints de drépanocytose et d'anémies héréditaires dues à des mutations génétiques. CRISPR est une technologie médicale révolutionnaire qui permet de localiser et de réparer avec précision des segments d'ADN défectueux, ouvrant ainsi la voie au traitement des maladies génétiques, du cancer, du VIH et d'autres troubles en réparant les gènes à l'intérieur du corps ou en réparant les cellules à l'extérieur du corps, puis en les réintroduisant dans celui-ci.

