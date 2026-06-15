Zelensky et Trump discutent de la crise ukrainienne par téléphone

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|Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une précédente rencontre à la Maison Blanche (Washington, Etats-Unis), le 17 octobre 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
''Nous avons évoqué des pistes susceptibles de contribuer à l'instauration d'une paix rapide, et j'ai informé le président des derniers développements sur le terrain et du renforcement de notre position'', a écrit M. Zelensky sur le réseau social X.
Il a précisé qu'ils avaient convenu de poursuivre leur discussion lors de leur rencontre prévue en marge du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Evian, en France.
''Nous avons des idées intéressantes qui pourraient contribuer à faire progresser la paix et à sauver des vies'', a-t-il ajouté.
Xinhua/VNA/CVN