Zelensky et Trump discutent de la crise ukrainienne par téléphone

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 14 juin avoir discuté par téléphone avec le président américain Donald Trump de la crise ukrainienne et des moyens de faire progresser la paix.

>> La Russie décrète une trêve les 8 et 9 mai pour des célébrations de la Journée de la Victoire

>> Le cessez-le-feu conclu entre la Russie et l'Ukraine à l'occasion du Jour de la Victoire

>> Vladimir Poutine affirme que la Russie est prête à conclure un accord de paix avec l'Ukraine

Photo : AFP/VNA/CVN

''Nous avons évoqué des pistes susceptibles de contribuer à l'instauration d'une paix rapide, et j'ai informé le président des derniers développements sur le terrain et du renforcement de notre position'', a écrit M. Zelensky sur le réseau social X.

Il a précisé qu'ils avaient convenu de poursuivre leur discussion lors de leur rencontre prévue en marge du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Evian, en France.

''Nous avons des idées intéressantes qui pourraient contribuer à faire progresser la paix et à sauver des vies'', a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN