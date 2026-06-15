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International / Politique
Zelensky et Trump discutent de la crise ukrainienne par téléphone

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 14 juin avoir discuté par téléphone avec le président américain Donald Trump de la crise ukrainienne et des moyens de faire progresser la paix.

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Le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une précédente rencontre à la Maison Blanche (Washington, Etats-Unis), le 17 octobre 2025.
Photo : AFP/VNA/CVN

''Nous avons évoqué des pistes susceptibles de contribuer à l'instauration d'une paix rapide, et j'ai informé le président des derniers développements sur le terrain et du renforcement de notre position'', a écrit M. Zelensky sur le réseau social X.

Il a précisé qu'ils avaient convenu de poursuivre leur discussion lors de leur rencontre prévue en marge du Sommet du G7, qui se tiendra du 15 au 17 juin à Evian, en France.

''Nous avons des idées intéressantes qui pourraient contribuer à faire progresser la paix et à sauver des vies'', a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN

#États-Unis #Ukraine #paix #crise #Zelensky #Trump

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