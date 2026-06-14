Les Suisses aux urnes sur le plafonnage de la population et le service civil

Les Suisses votent dimanche 14 juin sur une initiative populaire anti-immigration proposant de plafonner la population du pays et un projet gouvernemental visant à resserrer les critères d'accès au service civil afin de préserver le caractère prioritaire du service militaire.

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Photo : AFP/VNA/CVN





En Suisse, la grande majorité des électeurs votent à l'avance par correspondance. Les bureaux de vote n'ouvrent que quelques heures, les derniers fermant à midi (10h00 GMT) et les premiers résultats sont attendus dans l'après-midi.

Portée par l'Union démocratique du centre (UDC, droite radicale), premier parti du pays, cette initiative, dans une Suisse où les étrangers représentent plus d'un quart de la population, vise à limiter l'immigration afin d'empêcher que la population résidente permanente dépasse les 10 millions d'habitants d'ici à 2050 alors que le pays en compte actuellement 9,5 millions.

Si ce seuil devait être dépassé, la Suisse dénoncerait l'accord de libre circulation avec l'UE dans les deux ans, et d'autres accords bilatéraux portant sur l'asile et la sécurité viendraient également à tomber.

Pénurie de logements, hausse des loyers, bétonnage du paysage, bouchons, trains bondés, augmentation de la criminalité, système de santé à bout et baisse de la qualité de l'enseignement sont les principaux arguments des promoteurs de cette initiative.

AFP/VNA/CVN