Poutine porte les effectifs de l'armée russe à près de 2,4 millions de membres

Le président russe Vladimir Poutine a publié vendredi 12 juin un décret présidentiel fixant l'effectif autorisé des forces armées russes à 2.399.130 membres.

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Photo : CTV/CVN

Selon le décret diffusé sur le portail officiel de publication des actes juridiques russes, ce chiffre inclut 1.510.000 militaires.

Cette dernière révision représente une augmentation du nombre de militaires de 7.360 par rapport au chiffre de 1.502.640 indiqué dans un décret de mars.

Précédemment, Vladimir Poutine avait annoncé que plus de 700.000 soldats russes étaient déployés dans la zone de l'opération militaire spéciale.

Il a en outre ajouté que les autorités russes étaient en train d'élaborer des programmes sur mesure couvrant les possibilités d'éducation, le soutien à la réadaptation médicale et les services de placement professionnel pour les anciens combattants et les participants à l'opération militaire spéciale.

Xinhua/VNA/CVN