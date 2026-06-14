>> Les États-Unis et l'Iran déterreront ensemble le matériel nucléaire enfoui de l'Iran
>> Israël bombarde l'Iran en riposte à une attaque inédite depuis la trêve au Moyen-Orient
>> Iran : Trump annule des frappes, assure qu'un "très bon accord" a été trouvé
|Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 11 juin à Washington.
|Photo : AFP/VNA/CVN
"La signature de l'accord est prévue pour demain, et dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera OUVERT À TOUS", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
AFP/VNA/CVN