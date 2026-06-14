Trump affirme que la signature d'un accord avec l'Iran est "prévue" dimanche 14 juin

Donald Trump a affirmé samedi 13 juin que la signature d'un accord avec l'Iran était " prévue demain ", dimanche, peu après que le porte-parole de la diplomatie iranienne a pourtant écarté cette possibilité.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"La signature de l'accord est prévue pour demain, et dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera OUVERT À TOUS", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

AFP/VNA/CVN