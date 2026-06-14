Le Pakistan organisera une cérémonie de signature virtuelle pour l'accord entre les États-Unis et l'Iran

Le Pakistan organisera une cérémonie de signature virtuelle entre les États-Unis et l'Iran dans le cadre des efforts en cours pour soutenir la paix et la stabilité régionales, ont déclaré dimanche 14 janvier des sources proches du dossier.

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La cérémonie devrait se dérouler sous la forme d'un simple appel vidéo, le Pakistan assurant la liaison entre les deux parties pour l'événement, ont révélé des sources iraniennes à Xinhua.

Ces sources ont précisé qu'aucune visite ni aucun déplacement de responsables n'était prévu, ajoutant que le processus consisterait en une simple cérémonie de signature virtuelle.

Elles ont toutefois indiqué ne pas être en mesure de confirmer si la cérémonie aurait lieu dimanche 14 janvier ou à une date ultérieure.

Cette évolution intervient alors que le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a déclaré samedi que les Etats-Unis et l'Iran étaient "plus proches que jamais d'un accord de paix" et ajouté qu'un accord entre les deux parties devrait être finalisé d'ici dimanche.

Xinhua/VNA/CVN