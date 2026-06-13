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International / Politique
Moyen-Orient
L'armée américaine dit avoir abattu des drones iraniens dans le détroit d'Ormuz

Les États-Unis ont dit avoir abattu plusieurs drones iraniens qui visaient des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.

>> L'Iran exige le retrait des États-Unis et la levée de leur blocus pour rouvrir le détroit d'Ormuz

>> Les États-Unis disent avoir abattu deux drones iraniens


Photo : AFP/VNA/CVN

L'armée américaine a "abattu" plusieurs drones iraniens qui visaient des navires marchands dans le détroit d'Ormuz, a annoncé vendredi soir 12 juain le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).

"L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque à usage unique dans le but de frapper des navires marchands transitant par le détroit d'Ormuz", a-t-il dit sur le réseau social X.

Xinhua/VNA/CVN

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