L'armée américaine dit avoir abattu des drones iraniens dans le détroit d'Ormuz

>> L'Iran exige le retrait des États-Unis et la levée de leur blocus pour rouvrir le détroit d'Ormuz
>> Les États-Unis disent avoir abattu deux drones iraniens
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'armée américaine a "abattu" plusieurs drones iraniens qui visaient des navires marchands dans le détroit d'Ormuz, a annoncé vendredi soir 12 juain le Commandement central des États-Unis (CENTCOM).
"L'Iran a lancé plusieurs drones d'attaque à usage unique dans le but de frapper des navires marchands transitant par le détroit d'Ormuz", a-t-il dit sur le réseau social X.
Xinhua/VNA/CVN