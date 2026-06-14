Roumanie : le président annonce la nomination d'un nouveau Premier ministre

Le président roumain Nicusor Dan a annoncé dimanche 14 juin la nomination d'un nouveau Premier ministre, Adrian Vestea, un ancien ministre chargé de former un gouvernement après le retrait de l'eurodéputé Renew Eugen Tomac, initialement désigné pour ce poste.

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Photo : AP/VNA/CVN

Dans un communiqué, le chef de l'État, Nicusor Dan, a indiqué qu'Eugen Tomac avait retiré sa candidature dans la matinée.

Eugen Tomac avait déclaré au début du mois qu'il proposerait un ''gouvernement technique et non pas politique'', mais son projet n'a pas obtenu le soutien nécessaire au Parlement.

Adrian Vestea, 52 ans, dirigeant du Parti libéral, a été chargé de former une nouvelle majorité parlementaire.

''À ce stade, il est clair qu'une solution politique est la plus appropriée'', a estimé Nicusor Dan, saluant l'expérience de M. Vestea en tant que maire et ministre du Développement dans un précédent gouvernement.

''Je veux un gouvernement politique qui entreprenne de véritables réformes'', a déclaré Adrian Vestea.

''J'assume cette responsabilité'', a-t-il ajouté, précisant qu'il négociera avec les partis représentés au Parlement.

AFP/VNA/CVN