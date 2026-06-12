Thaïlande : décès de la princesse Bajrakitiyabha

La princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha, fille aînée du roi Rama X de Thaïlande, est décédée jeudi 11 juin à l'âge de 47 ans après plus de trois ans d'hospitalisation, a annoncé vendredi le bureau de la Maison royale.

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Photo : HGTL/CVN

Dans un communiqué, le bureau a indiqué que la princesse est décédée à 19H48, heure locale, à l'hôpital commémoratif du roi Chulalongkorn à Bangkok, où elle était soignée depuis décembre 2022.

La princesse Bajrakitiyabha avait perdu connaissance le 14 décembre 2022, après avoir été victime d'un problème cardiaque soudain alors qu'elle dressait ses chiens.

Le roi a ordonné au bureau d'organiser des funérailles avec les plus grands honneurs royaux.

Xinhua/VNA/CVN