Thaïlande : décès de la princesse Bajrakitiyabha

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|La princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha.
|Photo : HGTL/CVN
Dans un communiqué, le bureau a indiqué que la princesse est décédée à 19H48, heure locale, à l'hôpital commémoratif du roi Chulalongkorn à Bangkok, où elle était soignée depuis décembre 2022.
La princesse Bajrakitiyabha avait perdu connaissance le 14 décembre 2022, après avoir été victime d'un problème cardiaque soudain alors qu'elle dressait ses chiens.
Le roi a ordonné au bureau d'organiser des funérailles avec les plus grands honneurs royaux.
Xinhua/VNA/CVN