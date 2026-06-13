Le MAE iranien estime qu'un protocole d'accord avec les États-Unis pourrait être signé d'ici quelques jours

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré vendredi soir 12 juin que la signature d'un protocole d'accord avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre pourrait avoir lieu dans les prochains jours.

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Photo : CTV/CVN

Dans une interview accordée à la chaîne publique IRIB TV, il a indiqué qu'une fois finalisé, ce protocole d'accord sera signé numériquement par les deux parties dans leurs pays respectifs, puis rendu public.

M. Araghchi a ajouté qu'à la suite de cette signature éventuelle, les deux parties s'engageront à ne déclencher aucun autre cpnflit et entameront la deuxième phase des négociations, prévue dans un délai de 60 jours, afin de parvenir à un accord définitif, axé principalement sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions.

Il a souligné que Téhéran insistait sur le fait que la seule solution acceptable pour traiter son uranium hautement enrichi serait de le diluer sur le territoire iranien.

Abbas Araghchi a également déclaré que le protocole d'accord envisagé comprendra des dispositions visant à mettre fin au conflit sur tous les fronts, y compris au Liban, et exigeant qu'Israël se retire des territoires occupés.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a souligné que parmi les autres points clés du protocole d'accord figurent la réouverture du détroit d'Ormuz, la levée totale du blocus naval américain contre l'Iran et le dégel des avoirs iraniens.

Concernant le détroit d'Ormuz, M. Araghchi a assuré que sa gestion ne reviendra en aucun cas à la situation d'avant-conflit. L'Iran conservera sa souveraineté et une présence militaire, mais un système juridique conforme au droit international sera mis en place, a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs exclu tout péage pour le passage, mais jugé que des frais de service seraient raisonnables.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi 11 juin que les États-Unis venaient de "conclure un excellent accord mettant fin qu conflit avec l'Iran", un accord qui devrait être finalisé "dans les prochains jours".

Xinhua/VNA/CVN